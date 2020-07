Trapani, costano oltre 20.000 euro gli stalli per le spiagge libere ... 

09/07/2020 07:34:00

A Marsala il Comune, in questa inedita estate di convivenza con il rischio coronavirus, ha messo dei cartelli informativi, nelle spiagge libere, per informare i cittadini sul divieto di assembramento e sul mantentimento delle giuste distanze.

A Trapani, invece, il Sindaco Giacomo Tranchida ha voluto fare le cose in grande. Ed ha previsto un impegno di spesa di ben 28.000 euro per la creazione di stalli nelle spiagge libere di Piazza Vittorio Emanuele, in centro, e a Marausa, per "assicurare un adeguato distanziamento fisico". Sono in totale 160 stalli (60 a Marausa, 100 in centro).

Con un ribasso anomalo rispetto alla cifra a base d'asta, il lavoro è stato aggiudicato per poco più di 20.000 euro alla ditta Intesa Verde srl di Trapani.

Qui potete vedere la determina di aggiudicazione dei lavori, dello scorso 1° Luglio.

I lavori sono in corso, e a porsi un interrogativo su cosa preveda effettivamente il progetto è Tore Fileccia, che fa notare che fino ad ora sono stati collocati solo dei semplici paletti in legno (che fanno tanto cimitero di guerra)