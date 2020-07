Marsala "bella fitusa" e il messaggio a Dammusello di chi non ne può più...

09/07/2020 13:33:00

"Appena ti viu iccare a munnizza ca ti stoccu i ammi", che vuol dire: "appena ti vedo buttare l'immondizia qua, ti rompo le gambe".

E' questo il messaggio, diretto e senza appello, nei confronti di chi abbandona i rifiuti in contrada Dammusello. Una sorta di "giustiziere" dell'ambiente che va decisamente oltre rispetto alle regole di una comunità democratica, ma che rende quanto meno, se così si può dire, l'idea del disagio che vive.

Stanco di trovarsi quotidianamente in mezzo ai rifiuti abbandonati lungo la strada che porta di fronte all'ex aeronautica militare, qualcuno ha scritto un cartello e lo ha attaccato a muro nei pressi della discarica.

Per Marsala "bella fitusa", ecco qual è la situazione che potete vedere nelle foto inviate da un nostro lettore. C'è di tutto: dal televisore, ai cartoni, ai tanti sacchetti. Un luogo fuori controllo, dove molti lasciano i propri rifiuti. Anche in questo caso come in altri, ci si chiede, visto il perdurare di questa situazione e delle diverse segnalazioni fatte dai cittadini, perché non installare le famose foto trappole?

