Castellammare: fermati sull'A29 con mille ricci di mare. Denunciati tre palermitani

10/07/2020 16:50:00

Hanno pescato oltre 1000 ricci di mare e stavano rientrando a Palermo per venderli.

I loro piani però sono saltati questa mattina, quando, una pattuglia della polizia stradale li ha fermati sull'autostrada A29. I tre uomini, di origine palermitana, avevano nel bagagliaio della loro auto i ricci appena raccolti nel mare del trapanese.

Avvisati dalla polizia, gli uomini della capitaneria di porto di Mazara hanno preso in consegna i ricci, che sono stati rigettati nel mare di Castellammare. Per i tre è scattata la denuncia per pesca di frodo.