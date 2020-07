Coronavirus, il Comune di Campobello ha pubblicato l'avviso per i buoni spesa della Regione

10/07/2020 09:30:00

Il Comune di Campobello, all’indirizzo internet del proprio sito www.comune.campobellodimazara.tp.it ha pubblicato l’avviso per l’assegnazione delle misure di sostegno (Buoni Spesa/Voucher) finanziate dalla Regione con fondi europei e destinate ai cittadini di Campobello che si trovano in particolare situazione di disagio economico a causa dell’emergenza socio-sanitaria Covid 19.

L’avviso, che fa seguito a una deliberazione della Giunta Regionale e a un decreto del Dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, in particolare prevede l’assegnazione di buoni spesa/voucher valevoli per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici, prodotti per l’igiene personale e domestica, dispositivi di protezione individuale, pasti pronti e bombole del gas), oltre che per il pagamento delle utenze domestiche di luce e gas o dei canoni di locazione della prima abitazione.

I buoni per singolo nucleo familiare hanno un valore massimo di: 300 euro per nucleo familiare composto da una sola persona; 400 euro per nucleo familiare composto da 2 persone; 600 euro per nucleo familiare composto da 3 persone; 700 euro per nucleo familiare composto da 4 persone; 800 euro per nucleo familiare composto da 5 o più persone.

Nell’avviso sono riportati i requisiti e le condizioni per richiedere i buoni o le misure di sostegno economico per il pagamento delle utenze.Le istanze, dovranno essere compilate on line, collegandosi al sito internet del Comune e cliccando sull’apposito link denominato “BUONI SPESA COVID-19 REGIONE SICILIANA. Una volta compilata on line, la domanda dovrà essere stampata, firmata e presentata all’ufficio protocollo sito in via Mare n. 2 o trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.campobellodimazara@pec.it, a partire da oggi (7 luglio 2020) e sino alle ore 14 del 21/07/2020. Sempre nella stessa sezione del sito istituzionale è stato pubblicato anche l’avviso rivolto a tutti gli esercenti del settore alimentare e farmaceutico disponibili alla vendita accettando i buoni rilasciati ai cittadini in stato di bisogno.

Le aziende interessate dovranno manifestare la propria adesione all’iniziativa mediante la piattaforma software web-based “Sivoucher”, collegandosi al sito internet del Comune e cliccando sull’apposito link denominato BUONI SPESA COVID-19 REGIONE SICILIA, a partire sempre da oggi (7 luglio 2020) e fino alle ore 14 del 21 luglio 2020.

Anche in questo caso, una volta inserita la domanda sulla piattaforma, la stessa dovrà essere stampata, firmata e consegnata all’ufficio protocollo sito in via Mare n. 2 o trasmessa all’indirizzo PEC protocollo.campobellodimazara@pec.it, allegando documento di riconoscimento del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante dell’esercizio costituito in forma societaria. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici comunali ai numeri 0924 933502- 933506.