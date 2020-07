Mazara, rubato un altro vaso in ceramica in Corso Umberto I

10/07/2020 16:00:00

«Anche oggi la nostra città si è svegliata vittima di un altro insano gesto a danno di un vaso in ceramica installato in Corso Umberto I, rubato nella notte.

Non comprendo la sterile insistenza a colpevolizzare sempre le istituzioni per quello che accade, invece di interrogarsi sulla reale causa degli eventi e su come potere educare quella parte di cittadinanza lontana da ogni sorta di senso civico. Siamo sempre pronti ad accogliere critiche e segnalazioni che certamente contribuiscono a stimolare l’azione amministrativa, per un migliore monitoraggio del territorio. Quanto accaduto, rappresenta l’ennesima mancanza di rispetto per una città pronta a criticare ma non a difendere. Abbiamo provveduto a sporgere formale denuncia alle Forze dell’Ordine con l’augurio che il responsabile venga individuato il prima possibile. Di certo non ci arrenderemo e continueremo ad andare avanti a tutela di tutti i cittadini perbene che amano la nostra città».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, appresa la notizia del furto avvenuto nella notte a danno di un vaso in ceramica installato in Corso Umberto I.