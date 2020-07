Calcio, il Trapani pareggia a Verona con il Chievo tra le polemiche

11/07/2020 07:51:00

Pareggio e polemiche per il Trapani Calcio con il Chievo Verona, tanto che la squadra di Castori è in silenzio stampa.

Il Trapani sceglie il silenzio stampa dopo il match pareggiato per 1-1 contro il Chievo Verona. A quanto si apprende, i granata sono fortemente arrabbiati per il rigore concesso ai veneti padroni di casa per il fallo commesso secondo l’arbitro Minelli da parte di Anthony Taugourdeau.

Il Trapani strappa un punto in casa del Chievo con le unghie e con i denti, dimostrando di credere ancora nella salvezza. Così ha commentato la sfida il tecnico dei siciliani Fabrizio Castori, ai canali ufficiali del club: "Abbiamo affrontato la partita nel migliore dei modi, con attenzione e con la giusta intensità. La prestazione della squadra è stata ottima e dispiace ritrovarci a commentare ancora una volta una partita nella quale avremmo potuto ottenere i tre punti ed invece ne portiamo a casa uno. Purtroppo l’errore arbitrale che ha portato il Chievo in vantaggio ha inciso in maniera determinante sul risultato finale. I ragazzi, nonostante tutto, non si sono arresi, ci hanno creduto fino alla fine, rimettendo in piedi una partita che, per come si era messa, avrebbe potuto condannarci ad una sconfitta del tutto immeritata, provando anche a ribaltare il risultato".

Tabellino



CHIEVO VERONA: Adrian Šemper; Francesco Renzetti, Michele Rigione, Lorenzo Dickmann, Salvatore Esposito, Jacopo Segre (dal 26′ st Ibrahim Karamoko), Emanuele Giaccherini, Emanuel Vignato (dal 16′ st Damir Ceter), Giovanni Di Noia, Luca Garritano (dal 40′ st Emanuele Zuelli), Filip Đorđević (dal 26′ st Sergej Grubač). A disposizione: Michele Nardi, Daniel Pavlev, Pedro Farrim, Marin Cavar, Dávid Ivan, Hervin Ongenda, Elimelech Enyan, Jonathan Morsay. Allenatore: Alfredo Aglietti.

TRAPANI: Marco Carnesecchi; Luca Pagliarulo, Alessandro Buongiorno, Roberto Pirrello (dal 35′ pt Michele Fornasier), Fausto Grillo (dal 17′ st Filip Piszczek), Anthony Taugourdeau (dal 16′ st Moses Odjer), Mamadou Coulibaly (dal 37′ st Gregorio Luperini), Tomasz Kupisz, Andrea Colpani (dal 16′ st Luigi Scaglia), Stefano Pettinari, Nicola Dalmonte. A disposizione: Elhan Kastrati, Giuseppe Stancampiano, Shay Ben David, Giuseppe Fili, Nikola Jakimovski, Enrico Canino, Felice Evacuo. Allenatore: Fabrizio Castori.

Reti: al 21′ pt Emanuele Giaccherini, al 33′ st Filip Piszczek.

Ammonizioni: al 11′ st Jacopo Segre (CHI), al 45′ st Emanuele Zuelli (CHI), al 45′ st Tomasz Kupisz (TRA), al 1′ st Michele Fornasier (TRA), al 43′ st Moses Odjer (TRA).