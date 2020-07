Adeguamento anti-Covid, 520 mila euro alle scuole di Marsala. Autobus, più corse

11/07/2020 10:00:00

Il Ministero dell’Istruzione ha concesso un finanziamento di 520 mila euro al Comune di Marsala per l’adeguamento e l’adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da covid-19. Ad assegnare il finanziamento, che grava sui fondi FESR, è stato nello specifico la Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione , l’edilizia scolastica e la scuola digitale.



“Siamo soddisfatti di questo importante intervento del Ministero dell’Istruzione –sottolineano il Sindaco Alberto Di Girolamo e l’Assessore alla pubblica istruzione Anna Maria Angileri. Da parte nostra abbiamo già effettuato diverse conferenze di servizio con i dirigenti delle scuole di pertinenza comunale onde essere preparati per il mese di settembre quando avrà inizio il prossimo anno scolastico. Abbiamo recepito le diverse esigenze degli Istituti ed in sinergia stiamo mettendo a punto le adeguate soluzioni. Con il finanziamento verranno acquistati nuovi arredi e in primo luogo banchi monoposto, pannelli divisori e fono assorbenti e verrà attuata, inoltre, una manutenzione degli edifici scolastici per l’adeguamento degli spazi fisici in modo da mettere in sicurezza le aule”.

Il finanziamento è stato concesso dal Ministero dell’Istruzione sulla base della popolazione scolastica marsalese.

Intanto l'arrivo dei nuovi bus, oltre ad ammodernare il parco mezzi del trasporto urbano a Marsala, comporta anche un miglioramento nei collegamenti con i versanti nord e sud del territorio. L'orario estivo - già in vigore dalla scorso mese, con più corse verso i lidi balneari e gli imbarcaderi per Mozia - si completa ora con le altre linee che saranno operative a partire da Lunedì prossimo. Il nuovo prospetto degli orari è stato rivisto, ampliandone la scelta per alcune linee rispetto allo scorso anno. A cominciare dalla 1 (Strasatti-Petrosino) e dalla 10 (Granatello), entrambe con quattro corse in più. Collegamenti maggiori (più tre) anche per le Linee 4 (Sappusi-Mozia-Birgi-San Teodoro) e 7 (Cutusio). Una corsa in più, infine, per le Linee 5 (Ciavolo), 6 (Santo Padre delle Perriere) e 8 (Amabilina-Matarocco).

A ciò si aggiunge il servizio della “Circolare Gratuita” che consente di muoversi nel centro urbano senza auto, parcheggiandola in una delle aree di sosta comunali - zona Stadio e via G. Anca Omodei - punti di fermata della stessa Circolare. Ben 14 corse (dalle ore 8:20 alle ore 20:00) che da Piazza Del Popolo, in 40 minuti, coprono il seguente percorso: via Mazzini - viale Fazio - Corso Calatafimi - Piazza Caprera - via Del Giudice - via Sirtori - Corso Calatafimi - via Roma - via M. Nuccio - via Mazzini - (Piazza del Popolo) - via S. Bilardello - via G. Anca Omodei - via Degli Atleti - viale Olimpia - via della Gioventù (INPS) - via D. Alighieri (Piscina comunale) - via Degli Atleti - via Amendola - Piazza Del Popolo.

Rivisto in funzione dei nuovi bus anche il servizio svolto nella giornata di Domenica. In questo caso, l'aumento delle corse è raddoppiato per i lidi del versante sud (ben 10 corse tra le ore 8:15 e le 19:30); mentre sono state aggiunte altre due corse per i lidi a nord (dalle ore 9:15 ale ore 18:10).

I nuovi orari sono già online sul sito istituzionale, al seguente indirizzo