  Agenda digitale: dati Agcom, Sicilia terza in Italia per copertura rete internet

11/07/2020 20:25:00

Il territorio siciliano può contare su una copertura pressoché totale dei servizi internet ad alta velocità. Nella classifica aggiornata stilata da Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, l'Isola si piazza, infatti, al terzo posto tra le regioni italiane, con un 94 per cento a fronte di una media che si attesta all'88,9 per cento. Soltanto Calabria (95,4 per cento) e Toscana (94,3 per cento) hanno fatto leggermente meglio.

«Risultati lusinghieri - afferma il governatore Nello Musumeci - che derivano dall'ottimo lavoro portato avanti con Agenda digitale e grazie al quale stiamo costruendo una Regione moderna e competitiva dove chiunque, grande azienda o privato cittadino, possa avere tutti gli strumenti necessari per stare al passo con i tempi».

«E' la conferma - aggiunge l'assessore dell'Economia Gaetano Armao - che quando la Sicilia utilizza bene le risorse europee può arrivare a risposte significative. Ed è su questo solco che intendiamo proseguire».