Marsala, bonificata con l'utilizzo di una ruspa l'ex gelateria Artigel 

11/07/2020 08:37:00

Finalmente un intervento del Comune pone fine allo scempio dell'ex gelateria Artigel.

Per Marsala "bella fitusa" abbiamo segnalato decine di volte, con la collaborazione di diversi cittadini, come quel luogo sia diventato una grande discarica a cielo aperto di fronte alla Laguna dello Stagnone.

L'ultima segnalazione un mese fa (la potete leggere qui). Ieri, l'intervento di bonifica, non proprio celere, ma meglio tardi che mai, del Comune. Gli operatori sono addirittura intervenuti con una ruspa per togliere l'incredibile quantita di rifiuti, tra i quali, anche diversi elettrodomestici. Dell'operazione di pulizia all'ex Artigel ne dà comunicazione il sindaco Alberto Di Girolamo che conferma l'installazione delle videocamere e che il piazzale sarà murato per evitare che chiunque possa entrarvi.

Per l'ennesima volta abbiamo ripulito l'ex Artigel dall'inciviltà dei cittadini. Siamo dovuti addirittura ricorrere alle ruspe, l'ingresso sarà murato e sono state installate le telecamere. Vedremo quanti, nonostante questi accorgimenti, continueranno a deturpare quest'area, proprio davanti un luogo incantevole qual è il nostro Stagnone.