Trapani, e la movida del sabato: solita folla e prezzi alle stelle 

12/07/2020 07:29:00

Magari, seguendo il consiglio del Sindaco Tranchida, si potevano chiamare le forze dell'ordine (e sempre secondo Tranchida, denunciare carabinieri o polizia se non arrivano in tempo, mitico).

Non è stato un sabato sera esaltante, dal punto di vista del rispetto delle regole, quello di ieri, a Trapani. Nonostante i proclami del Sindaco su mega ztl e videosorveglianza da Grande Fratello, si sono registrati prezzi esorbitanti e assembramenti in tutti i locali del centro storico di Trapani.

E i controlli? Una birra servita in un bicchiere di plastica comprata in un locale di piazza Lucatelli un cliente l'ha pagata 5 euro. Dello scontrino fiscale ovviamente nemmeno l'ombra. Davanti al locale tantissime persone senza mascherina e senza rispettare il distanziamento fisico. Insomma, movida selvaggia come se il Covid fosse sparito. Anzi, come se non fosse mai esistito.