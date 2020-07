Il consiglio comunale di Marsala approva debiti fuori bilancio

12/07/2020 00:30:00

Ancora una seduta in videoconferenza, e con pochi consiglieri in presenza, quella svoltasi giovedì nell'Aula a Palazzo VII Aprile a Marsala.

È stato lo stesso presidente del Consiglio comunale Enzo Sturiano ad aprire i lavori con alcune comunicazioni. Una ha riguardato l'Ospedale “Paolo Borsellino”, lamentando servizi igienici non utilizzabili, carenza di personale, pazienti in attesa di interventi. Inoltre ha invitato l'assessore regionale Razza ad assumersi la responsabilità di fare uscire Marsala da questa situazione di stallo. Ha altresì richiesto quale passi ulteriori sono stati fatti riguardo al San Biagio per un eventuale utilizzo quale struttura covid, affermando: “Vogliamo sapere cosa si è deciso o se siano state solo promesse o, peggio ancora, se è stata presa in giro la città. Sulla questione ospedaliera, pertanto, ha comunicato che intende convocare un Consiglio comunale in “seduta aperta”, cosa che ha pure preannunciato per la grave situazione dei lavoratori della Casa di Riposo.

L. Ingrassia ha posto l'attenzione sul punto 7 dell'Odg (“Scuola dell’Infanzia Paritaria Guido Baccelli, passaggio al Sistema scolastico statale”) ritenendo opportuno il prelievo dell'atto vista l’importanza dell’argomento.



F. Coppola ha lamentato la situazione della rete idrica, oggetto di continue rotture, nonché di perdite d’acqua che, segnalate da cittadini e consiglieri - come quella a Sappusi, in via Falcone – vedono un’Amministrazione comunale che non si adopera ne dà risposte.

L. Arcara, nel condividere la proposta del presidente Sturiano riguardo alla casa di Risposo, auspica che si possa giungere, dopo anni, ad soluzione concreta, quale quella di dare seguito alla mozione “istituto del comando” per i lavoratori.

A. Rodriquez, reitera la sua comunicazione riguardante l’abbandono e il degrado della scuola Lombardo Radice, mèta di tossici. Stigmatizza, infine, i continui guasti alla rete idrica che lasciano anche il centro storico a secco.

A. Galfano, manifesta la sua contrarietà – e quella di tanti cittadini - per gli orari e le giornate di ingresso al cimitero, non prevedendo più l'apertura domenicale. Chiede poi di trattare anche alcuni debiti fuori bilancio.



L'Aula, accogliendo la proposta di Galfano, tratta e vota i punti 13 (approvato), 14 (respinto) e 18 (approvato).

Successivamente, il presidente Sturiano chiede prelievo punto 10 (“Verifica per l'anno 2020 della qualità e quantità di aree e fabbricati da destinare alle residenze e alle attività produttive e terziarie”), atto propedeutico al Bilancio 2020. Sul punto interviene G. Sinacori per comunicare che la competente Commissione consiliare ha espresso parere non favorevole, così come le altre Commissioni di merito coinvolte. Afferma che è importante conoscere da tecnici e Amministrazione qual è la situazione reale, tenuto conto che la delibera necessita di approfondimenti perchè presenta incongruenze. Alla luce di ciò, l'Aula vota l’accantonamento dell’atto.

Il presidente Sturiano, quindi, chiede ed ottiene il prelievo del punto 11 (“Piano delle valorizzazioni e delle dismissioni degli immobili di proprietà comunale”).

F. Coppola, nel prendere la parola, afferma che per un atto così importante – anch'esso propedeutico al Bilancio di Previsione – è necessaria la presenza di dirigenti e amministratori. Il Consiglio concorda e, pertanto, il presidente Sturiano, dopo avere comunicato che i lavori saranno aggiornati a Martedì 14 e Giovedi 16 (entrambe con inizio alle ore 17), ha chiuso i lavori.