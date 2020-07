Il Trapani calcio e lo striscione a Villa Margherita: "maglia sudata... società sbandata"

13/07/2020 13:55:00

"Maglia sudata...società sbandata". Lo striscione, affisso alla villa comunale Margherita, è la foto, perfetta, della situazione che sta attraversando il Trapani calcio.

Da un lato i giocatori che lottano, si impegnano, bagnano di sudore la maglia che indossano per conquistare una difficile salvezza. Dall'altro una società allo sbando già penalizzata di due punti per una gestione all'acqua di rose che vanifica l'impegno profuso sul campo dai calciatori. Nella lotta per la permanenza in serie B quei due punti volati via potrebbero avere un peso decisivo.

Lo striscione non porta nessuna firma, ma è la sintesi di una stagione calcistica avara di gioie e soddisfazioni per quei tifosi sempre presenti con la voce e con il cuore.