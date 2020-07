Bimbo di 4 anni annega nella piscina di un agriturismo. Cinque casi in pochi mesi 

13/07/2020 08:04:00

Un bimbo di quattro anni è annegato nella piscina di un agriturismo.

E' accaduto n Emilia-Romagna. Un bimbo di soli quattro anni è morto annegato nella piscina dell'agriturismo Ca’ Laura di Bosco Mesola, in provincia di Ferrara. Si trovava nella struttura insieme alla mamma, quando è finito in acqua e le cause di quanto successo sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri. È intervenuto il 118 con l'elisoccorso e gli operatori hanno tentato di rianimarlo, senza riuscirci. Si indaga sulle cause.

La piscina era profonda un metro e trenta centimetri. Quando gli ospiti in acqua hanno notato il bimbo in difficoltà è stato chiamato il 118 che ha subito inviato l’elisoccorso.

Una volta atterrati i soccorritori hanno provato numerose manovre per rianimare il piccolo. Purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Dalle prime ricostruzioni, pare che il bimbo si trovasse con la mamma nell’agriturismo di Bosco Mesola e, dopo aver mangiato un gelato, ha avuto un malore dovuto a una congestione.

Invece, lo scorso venerdì, nel Cuneese, un bimbo di 21 mesi era annegato in una piscina gonfiabile.

Con quello di ieri è il quinto caso, nel giro di poche settimane, di bimbi annegati in piscina.

Ogni anno in Italia muoiono così circa 400 persone: si tratta di una vera e propria strage silenziosa. Per l’Organizzazione mondiale della sanità, sono 360mila le persone che perdono la vita per annegamento nel mondo.