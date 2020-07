13/07/2020 22:59:00

Tragedia della strada questa sera a Castellammare del Golfo.

A perdere la vita un giovane di 21 anni, Francesco Caleca. Il giovane era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto.

L’incidente è avvenuto in via porta Fraginesi, in zona Madonna delle Scale. Purtroppo sono stati inutili i soccorsi dei sanitari. Indagano su quanto accaduto le forze dell'ordine