Pantelleria e il punto nascite. Futuro papà a casa e la moglie a Marsala per il parto

13/07/2020 02:00:00

Sono tanti i disagi che le neo mamme di Pantelleria e quelle che sono ancora in attesa di partorire stanno vivendo da mesi, da quando è stato chiuso il punto nascite.

Una nuova storia la racconta, non una futura mamma, ma il compagno. Salvatore ha accompagnato Chiara a Marsala il 9 luglio, e qui la donna partorirà secondo previsioni il 27 luglio. Il marito però per motivi di lavoro è dovuto rientrare a Pantelleria e non potrà starle accanto.

“E così si ritorna a casa… Con il corpo a Pantelleria, ma con la testa e il cuore a Marsala… - scrive Salvatore - Ringraziando tutti coloro i quali permettono ancora nel 2020 che una coppia in attesa di un bimbo debba stare separata e vivere le ultime emozioni della gravidanza ognuno x i cavoli propri a km di distanza con la speranza di potersi riunire nel momento della nascita… È proprio un cosa ingiusta .. Ognuno di noi dovrebbe avere il diritto di vivere queste emozioni tranquillamente a casa propria e con i propri cari… Ma purtroppo gli interessi vanno oltre l’umana sensibilità".

Sono dieci finora i bambini panteschi nati nel 2020 lontano dall'isola, e sono altrettanti quelli in attesa di venire al mondo entro il 2020, ma al momento non c'è soluzione e saranno costretti a nascere lontano dalla loro terra.