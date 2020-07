Il Trapani c'è: battuto il Benevento due a zero

14/07/2020 07:07:00

Il Trapani c'è. Ha battuto al Provinciale il Benevento dei record per 2 a 0.

Un Trapani cinico e furbo stende il Benevento al “Provinciale” con gol di Pagliarulo e Coulibaly e approfitta del pareggio della Juve Stabia a Frosinone, riducendo a -3 il distacco dalla zona spareggio.

Dichiara l'allenatore Castori: “I ragazzi hanno fatto una partita fantastica. Sono contento per come sono andate le cose. Giocare ogni tre giorni non è facile ma c’è la stiamo mettendo tutta. Turnover? Non sono uno che si lamenta, sfrutto gli uomini che ho. Pisa? Andremo lì a giocarcela e finché la matematica non ci condanna siamo qua a lottare”.

Trapani (3-5-2): Marco Carnesecchi; Luca Pagliarulo, Stefano Scognamillo, Alessandro Buongiorno, Fausto Grillo, Gregorio Luperini, Moses Odjer, Luigi Scaglia, Tomasz Kupisz, Filip Piszczek, Stefano Pettinari. A disposizione: Elhan Kastrati, Giuseppe Stancampiano, Shay Ben David, Mamadou Coulibaly, Michele Fornasier, Giuseppe Fili, Anthony Taugourdeau, Salvatore Aloi, Nikola Jakimovski, Enrico Canino, Nicola Dalmonte, Felice Evacuo. Allenatore: Fabrizio Castori.

Benevento (4-4-2): Nicoló Manfredini; Luca Caldirola, Christian Maggio, Bright Gyamfi, Federico Barba, Oliver Kragl, Andrés Tello, Abdallah Basit, Përparim Hetemaj, Giuseppe Di Serio, Gabriele Moncini. A disposizione: Lorenzo Montipò, Massimo Volta, Piergraziano Gori, Lorenzo Del Pinto, Francesco Rillo, Riccardo Improta, Alessandro Tuia, Roberto Insigne, Christian Pastina, Davide Gentile, Marco Sau. Allenatore: Filippo Inzaghi.