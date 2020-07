Marsala, rifiuti disseminati al parco del lungomare Maltese 

14/07/2020 15:38:00

L'intervento di manutenzione e di pulizia del verde al lungomare Colonnello Maltese (ne abbiamo parlato qui) non è stato fatto proprio a regola d'arte.

Un nostro lettore ci segnala, infatti, con le foto che vedete allegate all'articolo, come, in particolare il parco parallelo al lungomare, sia in realtà disseminato di rifiuti e resti di erbacce.

Non proprio decoroso, per chi ogni giorno lo frequenta, in particolare genitori che portano lì i loro bambini per trascorrere qualche momento all'aria aperta e vicino al mare.