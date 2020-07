"A Marsala via Isolato Egadi resta ancora terra di nessuno"

15/07/2020 08:00:00

Spetta/le Redazione sono consapevole di potere essere additato come un (rompi … ) appartenente , cioe’, a quella certa categoria di persone definite assillanti e noiose …. , ma , tengo a precisare che non e’ per niente cosi’.

Purtroppo, le circostanze mi fanno da stimolo a scrivere ed inviare questa mia nuova nota, ancora una volta, riportante la stessa tematica contenuta nella mia precedente datata 04/07/2020, cioè sulla situazione in via Isolato Egadi a Marsala. Due sono i motivi che mi hanno spinto a prendere tale decisione.

Il primo, in quanto stimolato dal fatto che, sebbene siano trascorsi dieci giorni dall’ invio della mia precedente nota al vostro indirizzo, nulla e’ cambiato, anzi, molto piu’numerosi e voluminosi sono diventati i cumuli di foglie e fiori secchi depositati ai bordi della carreggiata stradale e sui marciapiedi. Cio’, evidentemente, con una sempre piu’ indecorosa presentazione della situazione dei luoghi e, sempre più pericolo per l’incolumità dei pedoni che possono essere indotti in dannosi scivoloni.

Il secondo motivo e’ rappresentato dal fatto che , contestualmente all’invio della mia precedente nota alla vostra Redazione, ho ritenuto opportuno inviare una PEC all’indirizzo di energetikambiente@legal.it , regolarmente consegnata, descrivendo lo stato della strada in oggetto. Cio’giustificato dal fatto che la societa’ di cui all’indirizzo, credo, abbia l’incarico e l’obbligo di effettuare la pulizia di tutte le strade del nostro territorio. Per cui ho comunicato dell’esistenza dei numerosi , grossi , cumuli di foglie e fiori secchi presenti lungo i bordi della carreggiata stradale e sui marciapiedi, sollecitando, anche, l’urgenza della loro raccolta e la necessaria loro eliminazione.

Purtroppo, ancora oggi tutto tace, nessuno e’ intervenuto ad eliminare lo sconcio che si è via via creato nel corso dei mesi. C’e’, pero’ , di buono il fatto che l’automezzo , gia’ nominato , munito di spazzole, continua la sua attivita’ di pulizia lungo il vicino Viale Cesare Battisti, anche se poi, come al solito , attraversa inoperoso , a velocita’ sostenuta , con le spazzole alzate , la Via Isolato Egadi riprendendo , di nuovo “ giustamente” , la sua attivita’ di pulizia sul Lungomare, in prossimita’ della Societa’ Canottieri.

Ritengo che sia corretto che almeno quelle aree possano godere della giusta azione di pulizia. Mi fa obbligo, però, mettere in risalto la tempestivita’ e l’impegno con cui viene effettuata la pulizia nelle richiamate strade, al punto che, spesso succede, come accaduto il giorno dell’invio della presente nota, che, forse per l’impegno ad eseguire una piu’ accurata pulizia, “il salto “ che il mezzo meccanico fa della Via Isolato Egadi, dal Viale Cesar Battisti al Lungomare, viene effettuato piu’ di una volta nello stesso giorno , ignorando il sudiciume presente lungo tutta tale Via . Mi viene , allora, da fare questo tipo di considerazione. “E’ possibile che nella toponomastica del comune di Marsala non esista la Via Isolato Egadi?".

Stante che , spesso , ne viene ignorata l’esistenza, come da tempo succede, purtroppo, anche, per la totale assenza della segnaletica stradale che dovrebbe indicare la denominazione della Via. Anche per questa mancanza, purtroppo da tempo , essendo stata fatta giusta segnalazione a chi di competenza , non e’ stato ottenuto alcun risultato . ( Ma questa è un'altra storia).

Grazie per la pubblicazione, Busetta Mariano