Il risveglio di Palermo, città ferita dalla bomba d'acqua. Le immagini

16/07/2020 09:01:00

I sottopassaggi di viale Regione Siciliana sono ancora allagati. Le auto sommerse, capovolte, i vigili del fuoco al lavoro.

Così si è svegliata oggi Palermo, città ferita dall'incredibile nubifragio di ieri che in pochi minuti ha creato il caos. Una bomba d'acqua che ha colpito la città in pochi minuti e che soprattutto in viale Regione Siciliana ha fatto parecchi danni, come si vede dalle foto che pubblichiamo scattate oggi alle prime luci del mattino.

Ieri sera era stata data notizia di due morti nel nubifragio di Palermo, ma anche su questo c'è mistero, perchè i soccorrinori non hanno recuperato nessun corpo di dispersi.