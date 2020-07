Ospedale di Marsala. L'attacco di Sturiano e dei consiglieri: "Situazione indecente. Dov'è Razza?"

16/07/2020 06:00:00

Nell’ultima seduta di consiglio comunale, a Marsala, il presidente del consiglio Enzo Sturiano ha chiesto la convocazione di una seduta aperta che tratti la questione ospedale Paolo Borsellino.



Sono state tante durante la pandemia le promesse che hanno riguardato il nosocomio cittadino, che è stato smantellato per fare spazio al Covid Hospital.

Il sacrificio doveva essere ripagato con un potenziamento in reparti e in macchinari, ad oggi le criticità sono talmente tante che la politica ha deciso di non stare più zitta.



Sturiano parla di condizioni indecenti al Pronto Soccorso: “Mi vergogno, le persone al Pronto Soccorso vengono trattate come bestie. Aspettano fuori sotto il sole, sotto il sereno. Non c’è una sala di attesa e non ci sono servizi igienici”.

La situazione è andata di male in peggio, sono adesso tre mesi che l’ASP di Trapani fa orecchie da mercante. I bagni non sono fruibili perché ancorain zona Covid e quindi non accessibili al pubblico.

Una situazione da Medioevo a cui si accompagna la costante e perdurante mancanza di personale medico.

I pazienti sono in lista di attesa da mesi per una operazione, si chiede che le sale operatorie vengano rese funzionanti, al momento si opera una volta a settimana.



Si assiste, dice Sturiano, a trasferimenti costanti di medici dal nostro ospedale ad altri della provincia.

Vecchia storia che si ripete, che torna in aula consiliare e che adesso inchioda alle sue responsabilità l’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Sturiano lo dice chiaro e con tono sostenuto: invita Razza a nominare subito un commissario per l’ASP, l’attuale facente funzioni, allora nominato da Fabio Damiani, non si assume nessuna responsabilità.

Il consiglio comunale è diretto, chiede all’assessore Razza garanzie, chiede di sapere che ne è stato del progetto presentato in pompa magna che vedeva il San Biagio diventare un polo per le Malattie Infettive.

Il progetto esiste e verrà alla luce entro ottobre, per come aveva promesso Razza, o è stata una propaganda pari alla fuffa?

Il conto viene presentato anche ai deputati regionali marsalesi Eleonora Lo Curto e Stefano Pellegrino, Aldo Rodriquez del Movimento Cinque Stelle li tira in ballo: sono venuti loro con Razza a Sala delle Lapidi, cosa stanno facendo per la città di Marsala?

Le chiacchiere sono finite, dicono i consiglieri, adesso è il tempo dei fatti.

Non è possibile, prosegue il presidente, che il reparto di urologia, che prima faceva 700 operazioni l’anno, sia ridotto allo stremo e che la gente aspetta per l’esportazione di un tumore.

Oltre al consiglio comunale aperto sulla Sanità se ne terrà un altro che avrà ad oggetto la situazione annosa della Casa di Riposo Giovanni XXIII.