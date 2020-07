"Assunto perché ha sostenuto il Sindaco Pagoto in campagna elettorale" 

17/07/2020 14:53:00

Assunto perchè ha sostenuto il Sindaco Pagoto in campagna elettorale. E' uno degli episodi della vasta e articolata indagine sulla corruzione nelle isole Egadi, che oggi ha portato all'arresto del Sindaco di Favignana e di altre persone.

Per la Procura questo è uno degli episodi in cui emerge la "visione affaristica e clientelare della gestione del Comune di Favignana" da parte di Pagoto e degli altri indagati, tra cui Giovanni Sammartano, Giuseppe Alcamo e Francesco Campo.

E si parla proprio dell'assunzione di Francesco Campo come ricompensa per essersi speso per la rielezione del Sindaco nel 2018. In un'intercettazione il Sindaco Pagoto dice proprio che Campo "si è impegnato molto" per la sua rielezione, andando anche a prendere le persone a casa, soprattutto anziane: "Ha portato qualche cinque o sei vecchie ..." dice il Sindaco.

E quindi Pagoto dice a Giuseppe Sammartano, di parlare con li dirigente del Comune Alcamo per fare in modo che Francesco Campo lavori per la "gestione delle manovre", della "ditta dell'acqua" di Levanzo, il tutto passando per una ditta di piccole manutenzioni.