Corruzione a Favignana, i nomi dei 24 indagati

17/07/2020 15:18:00

Sono 24 le persone coinvolte nell'operazione della Guardia di Finanza che questa mattina ha portato, tra gli altri, all'arresto del sindaco delle Egadi Giuseppe Pagoto.

Il provvedimento è stato disposto dai Pubblici Ministeri Penna e Delpini della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, ed eseguito dagli uomini del comando provinciale delle Fiamme Gialle. Gli indagati, come dicevamo sono 24.

A vario titolo per reati di corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

Ecco i nomi di tutti gli indagati: Alessandro Agate, nato a nato a Erice il 5/03/82; Giuseppe Alcamo, nato a Monza il 22/01/82; Pasquale Baiata, nato a Marsala il 4/06/82; Vincenzo Bevilacqua, nato a Trapani, il 5/08/65; Francesco Campo, nato a Erice il 4/07/70, Carbone Giuseppe Libero, nato a Gela il 17/09/84; Gaspare Ernandez, nato a Favignana il 18/12/58; Giovanni Febbraio, nato a Favignana il 18/03/64; Ignazio Galuppo, nato a Palermo il 26/01/62; Giuseppe Giacalone, nato a Mazara il 30/09/73; Domenico Ievoli, nato a Napoli il 3/06/43; Francesco Lombardo nato a Favignana il 26/04/62; Francesco Martorana, nato a Marsala il 21/08/64; Giuseppe Noto, nato a Trapani il 01/02/57; Filippo Oliveri, nato a Palermo il 31/03/67; Giuseppe Pagoto, nato a Erice il 21/04/73; Angelo Ribaudo, nato a Palermo il 23/04/74; Giovanni Sammartano, nato a Erice il 31/10/68; Giovanna Sercia, nata a Erice il 24/10/88; Gaetano Surano, nato a Palermo il 14/02/56; Alberto Vecchiarelli, nato a Roma il 14/04/62; Emiliano Vitiello, nato a Ponza il 27/01/53; Antonia Vittozzi, nata a Napoli il 7/09/54 e Stefano Donati, nato a Roma il 05/02/68.