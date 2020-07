Bomba d'acqua a Palermo, niente morti. Le bare che galleggiano ... 

17/07/2020 07:17:00

La procura di Palermo sta valutando l’apertura di un’indagine dopo la violenta alluvione che mercoledì ha colpito la città. L’indagine dovrebbe accertare eventuali responsabilità nell’assenza di misure per fronteggiare l’emergenza.

Intanto, proseguono le ricerche delle due persone che, stando alla testimonianza di un camionista, sarebbero rimaste intrappolate in un’auto sommersa in un sottopassaggio. Finora non è stato trovato nessun cadavere.

I pompieri lavorano per mettere in sicurezza la zona dove un fiume di acqua e fango ha sfondato alcuni muri delle abitazioni e ha trascinato decine di auto.

Il sindaco Leoluca Orlando ha chiesto lo stato di calamità naturale.

«Lascia Roberto D’Agostino, l'assessore comunale di Palermo che si occupa del Patrimonio, ma che ha pure la delega ai servizi cimiteriali. E stato travolto dalle polemiche e dalle critiche per via delle 500 salme che da mesi sono in attesa di essere seppellite al cimitero di Santa Maria dei Rotoli, 480 nei depositi ma anche sotto tendoni improvvisati, dentro gli uffici. Accatastate una sull'altra. Tra l'altro la disastrosa alluvione che ha colpito la città mercoledì ha aggravato la situazione: alcune bare sono state riprese mentre galleggiavano, travolte dalla furia delle acque. In altri casi video amatoriali hanno ritratto gli effetti dell'acqua piovana, che ha scoperto per metà alcune delle casse di legno, da cui già emana un odore tremendo» racconta La Stampa.