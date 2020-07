L'arresto del sindaco Pagoto. Le prime immagini da Favignana. La finanza al Comune

17/07/2020 09:58:00

La Guardia di Finanza al Municipio di Favignana, mentre molti turisti già affollano l'isola.

Si è svegliata così Favignana, dove il sindaco Giuseppe Pagoto è stato arrestato ai domiciliari. Undici le misure cautelari emesse dal Gip di Trapani, 24 le persone indagate, a vario titolo, per corruzione, peculato, falso ideologico in atti pubblici, frode in pubbliche forniture, turbata libertà degli incanti e turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, corruzione elettorale, abuso d’ufficio, smaltimento illecito di rifiuti pericolosi.

La Guardia di Finanza sta passando a setaccio il Municipio stravolto da questa inchiesta che oltre al sindaco coinvolge anche un suo assessore, il capo della polizia municipale e altri funzionari comunali. Un giro di corruzione che avrebbe portato un danno per oltre 2 milioni di euro al Comune.