Salemi, pulizia e scerbatura nelle contrade

17/07/2020 09:00:00

Proseguono i lavori di pulizia e scerbatura nelle contrade di Salemi.

Operai al lavoro su cunette e scarpate delle contrade di Filci, Sinagia, Pusillesi, Bagnitelli, San Ciro, Pioppo Basso e Pioppo Alto. In precedenza la pulizia delle sterpaglie aveva interessato l'area del nuovo centro della città. "Nonostante ritardo dovuto all'emergenza Covid siamo riusciti a dare il via ad alcuni importanti interventi sul fronte del decoro in diverse zone, alcune delle quali molto frequentate nel periodo estivo", affermano il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, e l'assessore ai lavori pubblici, Calogero Angelo.

L'amministrazione comunale ha inoltre definito un piano di interventi per la pulizia di altre zone della città. In questi giorni, infatti, sono all'opera i due operai rimasti in forza al Comune per il settore Manutenzioni e verde: a questi si si sono aggiunti altri quattro lavoratori provenienti dal Libero Consorzio comunale di Trapani e dall'Ente sviluppo agricolo, con cui l'Amministrazione ha avviato delle convenzioni per sopperire alle carenze di organico, oltre ad alcuni soggetti impegnati nel servizio civico.