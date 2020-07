Marsala 2020. Grillo pronto con 8 liste. Patti e Di Girolamo che fanno?

17/07/2020 06:00:00

Campagna elettorale marsalese pronta ad entrare nel vivo. La coalizione di Massimo Grillo è pronta, sono otto liste che concorreranno per l’elezione del sindaco.

Non ci sarà la Lega di Matteo Salvini, si a Fratelli d’Italia.

Quali liste a supporto? UDC, Diventerà Bellissima, Forza Italia, tre liste riconducibili al Movimento VIA, Noi Marsalesi, Fratelli d’Italia. Le liste scenderanno in campo con il loro simbolo, senza nascondersi dietro il civismo.

Lunedì mattina Grillo terrà la sua prima conferenza stampa. Tutto è pronto per partire, non si lascia nulla al caso, questa sarebbe altrimenti la seconda sconfitta.

Intanto ieri il presidente della Regione Nello Musumeci, a proposito dell'ipotesi Ombra e del no di Grillo alla Lega, ha risposto così ai nostri microfoni.

Nella coalizione che appoggerà Grillo non c’è traccia di Nicola Fici, che dopo avere discusso e incontrato tutto l’arco costituzionale è tornato alla casa madre, il Pd.

Tenta di fare una lista in appoggio ad Alberto Di Girolamo, il suo candidato è Mario Rodriquez anche lui tornato in casa dem, in fondo non se ne era mai andato. Perché una lista e non tutti insieme con Calogero Ferreri, Federica Meo e Angelo Di Girolamo? Perché in quella lista i numeri sono alti e qualcuno potrebbe non farcela. Meglio non rischiare, confezionare una lista e possibilmente utilizzarla per arrivare in consiglio comunale.



Dal canto suo il sindaco uscente, Alberto Di Girolamo, a parte la evidente campagna elettorale fatta sui social ancora non ha ufficializzato la candidatura, magari attende l’esito della sentenza di Giulia Adamo, altra candidata.

Non si sottoporrà alle primarie di coalizione così come richiesto dai supporter di Andreana Patti, candidatura che stenta a decollare perché non trova il naturale alveo entro cui attingere credibilità elettorale e quindi consenso.

Il maggiore sostenitore della Patti è Daniele Nuccio con il suo Movimento “Città Futura” insieme ad alcuni componenti di “Attiva Sicilia”.

A sinistra insomma hanno più di un problema, da una parte Di Girolamo che potrebbe andare avanti senza il simbolo del Pd, al cui interno è aperta una discussione importante, dall’altra parte la Patti.



Il 23 luglio, nel primo pomeriggio, dovrebbe essere emessa la sentenza per la Adamo per le spese pazze all’ARS. Indipendentemente dall’esito sarà comunque candidata sindaco, in suo appoggio il movimento API, di Fleres, il cui coordinatore a Marsala è Giacomo Manzo e il portavoce Renato Curcio. Vicino alla Adamo anche Doriana Licata.



A questo scenario non manca la componente pentastellata, il candidato sindaco è Aldo Rodriquez.

I cavalli stanno per partire. Qualcuno proverà a vincere al primo turno, lo fa chi raggiunge il 40% dei consensi.