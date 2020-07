A Marsala l'incontro "L'arte del Panificare". Si attende l'ordinanza dell'assessore Turano

18/07/2020 17:15:00

A Marsala l'incontro organizzato dalla sezione provinciale di Trapani di CIFA Italia insieme alla confederata AssoArtigianato, dedicato al settore della panificazione presso la sala convegni dell’Hotel President di Marsala.

All’incontro, intitolato “L’Arte del Panificare” – Tutela dei Diritti dei Lavoratori e Riposo nei festivi”, si è registrata una massiccia presenza di artigiani alimentari del comparto della panificazione; presenti alcuni rappresentanti istituzionali, in primis il Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, il quale, nel corso del suo intervento di saluto ai partecipanti, ha ringraziato gli organizzatori e si è detto favorevole alla chiusura domenicale e nei festivi dei panificatori, così come proposta dall’Associazione Provinciale “I Fornarini” (confederata di CIFA Trapani” e che conta già molte adesioni nel settore della panificazione nel trapanese), con la possibilità di un’ordinanza dell’Assessorato regionale alle attività Produttive che dia maggiore potere ai sindaci di emanare ordinanze a livello comunale; presenti l’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Trapani, Andreana Patti, il Vice Sindaco di Campobello di Mazara, Antonino Accardo, il consigliere comunale di Mazara del Vallo Giuseppe Bonanno, e Don Vincenzo Greco, Vicario Generale della Diocesi di Mazara del Vallo.

Gaspare Ingargiola, Segretario Provinciale di Trapani CIFA Italia e Presidente regionale UNPI, e Francesco Alagna, Presidente Associazione Provinciale “I Fornarini” e Dirigente AssoArtigianato Mazara, hanno ringraziato i panificatori per loro partecipazione e l’Assessore regionale alle Attività Produttive, Girolamo Turano, per l’intervento all’incontro finalizzato a dare unità al comparto e nuove soluzioni e regole condivise per la ripresa post emergenza covid-19.

Salvatore Maddio, Coordinatore Sud Italia di CIFA Italia, attraverso un’analisi macroeconomica e statistica sul settore della panificazione ha illustrato nuovi strumenti per il miglioramento qualitativo e quantitativo del comparto. Filippo Inzirillo, Dirigente Sindacale Provinciale CIFA Area Legale Amministrativa e Civile, ha parlato della normativa e della possibile attuazione, nell’ambito del vigente Decreto Assessoriale n.842 del 30 maggio 2018, della chiusura domenicale e festiva dei panificatori ; l’Avv. Inzirillo ha annunciato di aver inviato proprio qualche giorno fa una richiesta formale, con le motivazioni circa la stessa proposta, allo stesso Assessorato alle attività Produttive della Regione Siciliana.

Atteso l’intervento dell’Assessore regionale Girolamo Turano il quale ringraziando gli organizzatori e i panificatori partecipanti all’incontro ha accolto la proposta di chiusura domenicale e festiva promossa dall’Associazione provinciale “I Fornarini: “A distanza di due anni dal mio decreto –ha dichiarato Turano- tutti i panificatori mi chiedono ed invocano la chiusura settimanale, lo considero un grande successo perché è importante il diritto alla salute, al riposo e a potere andare a messa la domenica, per chi è credente ovviamente. Se l’associazione dei panificatori si mette d’accordo con il sindaco circa un calendario con le giornate di chiusura ed apertura io lo rispetterò. Pertanto il mio impegno è quello di emanare in settimana un’ordinanza”.