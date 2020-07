Rifiuti, Comuni trapanesi premiati per la raccolta differenziata

18/07/2020 16:00:00

Da Salemi a San Vito, a Marsala. Diversi comuni della provincia di Trapani sono stati premiati per i dati della raccolta differenziata ottenuti nel 2019. Percentuali che gli hanno consentito di ottenere l'etichetta di "comuni virtuosi".

Salemi

Una percentuale di raccolta differenziata che nel 2019 si è attestata al 72,62% e un risparmio di circa 350mila euro per i cittadini nel costo del servizio di smaltimento rifiuti, che è sceso da una cifra superiore al milione e 800mila euro del 2016 al milione e 460mila euro del 2020.

Sono i numeri che hanno caratterizzato la gestione del sistema rifiuti del Comune di Salemi, primo per percentuale di differenziata fra gli aderenti alla Srr Trapani Sud e secondo tra i 24 comuni della provincia dietro a Pantelleria. Dati che hanno portato a un riconoscimento per il Comune amministrato dal sindaco Domenico Venuti: Salemi, infatti, è stata premiata dalla Regione Siciliana nell'ambito della manifestazione 'Ecomed Progetto Confort - Salone dell'ambiente', che si è tenuta a Catania. Il premio è stato ritirato dal vice sindaco Calogero Angelo.

"Si tratta di un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che condividiamo con tutti i cittadini di Salemi, veri protagonisti di un forte cambio di passo nella gestione dei rifiuti - afferma Venuti -. A loro va il merito di avere colto l'importanza delle scelte che questa Amministrazione ha fatto ormai da diversi anni e che sono improntate alla sostenibilità ambientale e all'economicità del ciclo dei rifiuti". Il sindaco di Salemi poi aggiunge: "Nonostante le difficoltà nel reperimento degli impianti in cui conferire la raccolta dell'organico, elementi fondamentali per una completa chiusura del ciclo dei rifiuti, siamo riusciti a raggiungere degli ottimi risultati concretamente visibili con un abbassamento del costo del servizio per i cittadini. Ma tutto questo non basta, perché non ci si può accontentare - ancora Venuti -. La Regione metta i comuni nelle condizioni di potere migliorare ulteriormente queste percentuali fornendo gli impianti in cui conferire i rifiuti".

San Vito

Il sindaco di San Vito Lo Capo, Giuseppe Peraino, assieme all’ing. Anna Giustiniani dell’U.T.C. comunale e alla dott.ssa Silvia Bongiorno della Società Agesp - gestore della raccolta rifiuti nel territorio comunale- ha ricevuto, a Catania, il riconoscimento di “Comune Virtuoso nella Raccolta Differenziata per l’anno 2019”, avendo raggiunto quota 65,5%. Il riconoscimento è stato conferito dall’Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità .

“Il rispetto dell’ambiente è uno dei capisaldi di questa amministrazione- dice il sindaco- Nel 2019, grazie ad una massiccia attività di sensibilizzazione, al servizio espletato da Agesp da metà marzo in poi e alla collaborazione di cittadini e operatori turistici, siamo riusciti a raggiungere dei numeri importanti che, sono certo, cresceranno nel 2020. Il riconoscimento ottenuto oggi ci spinge ad andare avanti con maggiore puntualità ed efficacia, consapevoli dell’importanza di vivere e di presentare un territorio pulito e ordinato che fa dell’ambiente incontaminato il suo attrattore turistico fondamentale”

Sono stati 133 i Comuni siciliani premiati, tra questi era presente anche una rappresentanza di amministratori dell’agro ericino, nel corso dell’evento svoltosi al teatro dell’Ente Fieristico “Le Ciminiere” alla presenza dell’assessore regionale all’Energia, Alberto Pierobon.

Marsala

È stato il vicesindaco Agostino Licari, in rappresentanza del Comune di Marsala, a ritirare il riconoscimento “Comune Virtuoso” che la Regione Siciliana assegna per la “buona amministrazione nella gestione dei rifiuti”. Con riferimento allo scorso anno, i Comuni che hanno superato la soglia del 65% di raccolta differenziata sono stati in totale 133. Tra questi Marsala, con 65,1%, che ottiene pure il primo posto in classifica tra i 20 Comuni più popolosi della Sicilia, accolti in sala dall'Inno d'Italia. "Grazie a queste grandi realtà virtuose - ha affermato Pierobon - la Sicilia ha potuto abbandonare il baratro del 20% ed allontanarsi dall'ultimo posto in ambito nazionale". La cerimonia di premiazione si è svolta nel Centro fieristico “Le Ciminiere” di Catania, alla presenza dell'assessore regionale Alberto Pierobon e dei dirigenti regionali Foti e Cocina, nell'ambito dellevento organizzato dai Dipartimenti regionali Protezione civile e Acqua/Rifiuti. “Al di là del premio che ci gratifica per i continui sforzi per il decoro della città, ha affermato il vicesindaco Licari chiamato ad intervenire, è interessante notare come Marsala sia un esempio per l'intera Regione, tenuto conto di come si sia di gran lunga ridotto il conferimento in discarica a beneficio dell'ambiente. Insomma, malgrado gli incivili, Marsala si allontana sempre più da quel 38% di differenziata ereditato nel 2015, avviandosi a soglie sempre più alte di percentuale grazie ad un servizio di raccolta che funziona e, soprattutto, grazie alla stragrande maggioranza dei cittadini che rispettano le regole e amano vivere in una città pulita”. E le congratulazioni per l'ottimo risultato raggiunto arrivano anche dal Dipartimento regionale Rifiuti, affermando che “Marsala, non solo conferma ma addirittura migliora gli ottimi risultati degli anni passati con un trend che prosegue anche nei primi mesi del 2020 con una percentuale di raccolta differenziata che sfiora il 70%”.

Petrosino

Riconoscimento per il Comune di Petrosino sul fronte della raccolta differenziata dei rifiuti. L’ente è stato, infatti, premiato dalla Regione come “Comune Virtuoso” per il 2019. Il riconoscimento è stato ritirato questa mattina, a Catania, dal Sindaco Gaspare Giacalone, nel corso della cerimonia organizzata dal Governo regionale. Presente anche l’Assessore all’Ecologia, Roberto Angileri.

“Ripenso a quando, nel 2012, siamo letteralmente partiti da zero, quando la differenziata sul nostro territorio era una chimera”, dichiara il Primo Cittadino. “Da allora, come un treno in corsa”, aggiunge Giacalone, “abbiamo compiuto passi in avanti anno dopo anno e oggi, finalmente, siamo tra i Comuni siciliani che hanno superato quota 70%. Questo non è sicuramente un punto di arrivo. Anzi, da qui si riparte per raggiungere ulteriori traguardi: prossimo obiettivo, superare quota 80%. Con noi tanti altri Comuni e colleghi sindaci hanno ricevuto stamattina questo riconoscimento. Una Sicilia bella e virtuosa. Tuttavia, penso che bisognerebbe istituire anche un premio per la pulizia delle città poiché da sola un’alta percentuale di raccolta differenziata potrebbe non rappresentare molto se in giro per il territorio ci sono enormi quantitativi di rifiuti. La Sicilia che vogliamo deve essere virtuosa nella raccolta e bella nella pulizia”.

Nel 2019 il Comune di Petrosino ha raggiunto il 72% di raccolta differenziata, piazzandosi al quinto posto in provincia di Trapani e al 58esimo tra tutti i 390 comuni della Sicilia.