Turismo, Musumeci: "A Dolce e Gabbana la promozione della Sicilia"

19/07/2020 15:20:00

Il governo Musumeci punta su Dolce e Gabbana per promuovere l'immagine della Sicilia nel mondo.

Una scelta strategica, deliberata dalla Giunta nelle scorse settimane, che vede impegnati gli assessorati alle Attività produttive e al Turismo e spettacolo. Sette le tappe nell'Isola in questa estate, a cominciare dal teatro antico di Taormina che ha ospitato l'apertura del tour. “Abbiamo fatto la scelta più naturale- ha dichiarato il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci- perché Dolce e Gabbana sono da sempre i migliori ambasciatori della nostra Isola nel mondo. Li ringrazio per quanto hanno fatto e per quello che faranno per aiutarci a fare della Sicilia la tappa preferita nel Mediterraneo”.

Successo al centro fieristico Le ciminiere di Catania per le “Giornate dell’Energia 2020”. Una serie d’incontri, tavole rotonde e dibattiti, organizzati dall’assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità della Regione Siciliana, nel corso dei quali si è discusso del futuro sempre più sostenibile dell'Isola.

Giornate dell'Energia 2020. Musumeci: "Passi da gigante in Sicilia nelle rinnovabilI" from Tp24 on Vimeo.