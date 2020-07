Riserva di Monte Cofano, Valentina Palmeri: "Servono interventi immediati"

20/07/2020 17:00:00





La scorsa settimana, in seguito a delle segnalazioni ricevute, mi sono recata presso la Riserva di Monte Cofano per un sopralluogo”, a dirlo la deputata regionale di Attiva Sicilia Valentina Palmeri. La riserva rappresenta una delle località più belle e suggestive della Provincia di Trapani, con la Torre di avvistamento, un ecosistema mediterraneo unico, una terrazza sul mare; ma accanto a questa meravigliosa ed incontaminata natura ritroviamo diverse problematiche, conseguenza anche della mancata gestione. La riserva, che rappresenta un poderoso volano per la crescita turistica per gli amanti della natura ed il mare, da alcuni anni viene vietata al pubblico per il rischio di caduta massi. “Ho già predisposto, a tal riguardo – continua Palmeri - una richiesta per una tavola rotonda con tutte le parti interessate, per capire quando la messa in sicurezza e la sua fruibilitá potranno finalmente essere attuate , nonché per porre in essere azioni atte a garantire una più efficace tutela e valorizzazione del luogo”.