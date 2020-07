Castellammare, divieto di transito nella zona Petrolo

20/07/2020 02:00:00

Divieto di transito in via marina di Petrolo in vigore da sabato 18 e fino al 31 luglio. Non si potrà accedere dalle ore 21 alle ore 3 del venerdì e sabato e la domenica a partire dalle ore 17 e sempre fino alle 3, nel tratto di strada della via marina Petrolo compreso tra via Pisani e pizza Santangelo.

Contemporaneamente rimane attivo il divieto di transito alla cala marina, il viale Zangara, dalle ore 20 alle 3 il venerdì e sabato e dalle ore 17 la domenica ed i festivi.

«Si tratta di una fase sperimentale per ridisegnare gli spazi pedonali e della viabilità in previsione dell’attivazione della ztl. Dobbiamo garantire percorsi dove tutti possano muoversi in libertà e sicurezza soprattutto nei fine settimana, quando si registra un notevole afflusso di veicoli e persone nella zona che porta al centro storico ed alla cala marina -spiegano il sindaco Nicolò Rizzo e l’assessore alla Viabilità Vincenzo Abate-. Questo si verifica sia per la presenza di numerose attività di ristorazione ed alberghiere nella zona ma anche ma anche per il fascino dei nostri luoghi. Per questo interveniamo così da prevenire pericoli per la pubblica incolumità, la salute pubblica, la sicurezza del territorio e dell’ambiente nonché le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19 in corso, con maggiore possibilità di mantenere le distanze di sicurezza nei luoghi aperti dove non c’è traffico di veicoli».