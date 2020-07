Salemi premiata per la raccolta differenziata, si ridurranno i costi del servizio 

20/07/2020 11:05:00

Il Comune di Salemi è stato premiato dalla Regione Siciliana nell'ambito della manifestazione 'Ecomed Progetto Confort - Salone dell'ambiente', che si è tenuta a Catania. A ritirare il premio è stato il vice sindaco Calogero Angelo.

Il merito dell’ambito riconoscimento va ai cittadini che hanno risposto con civiltà al nuovo regime di raccolta, si dice. E’ vero. Ma e’ anche vero che su questo argomento Domenico Venuti si giocava gran parte della sua credibilità come amministratore.

Crediamo che la sua riconferma a Sindaco lo si deve anche ai risultati raggiunti. Gli elettori hanno dimostrato di apprezzare le politiche improntate alla sostenibilità ambientale e all'economicità del ciclo dei rifiuti. Una commessa vinta.

Percentuali straordinarie che l’hanno piazzata al secondo posto in provincia di Trapani e tra i primi venti in Sicilia.

Una cosa impensabile all’inizio delle passata legislatura quando era in compagnia di altri due comuni agli ultimi posti: un triste trio protagonisti della scellerata gestione della Belice Ambiente che aveva imposto agli utenti una tariffa tra le più alte d’Italia in cambio di un servizio scadente.

E’ bastato il periodo della prima amministrazione Venuti, per ribaltare la situazione.

Disconoscerlo sarebbe indice di disonestà intellettuale oltre che cattiva informazione.

Del resto sono i numeri a parlare.

La percentuale della raccolta differenziata nel 2019 si è attestata al 72,62%.

Un balzo in avanti che ha del miracoloso. Stupefacente, se si pensa che siamo partiti da numeri ad una cifra, appena che quattro anni fa.

Un risultato che non e’ solo politico o etico.

Si tratta di un risultato essenzialmente pratico, che si tramuta in soldoni, tutti a beneficio degli utenti.

I cittadini avranno un risparmio di circa 350mila euro sul costo del servizio di smaltimento rifiuti.

Complessivamente, si passa dalla cifra superiore al milione e 800mila euro del 2016 al milione e 460mila euro del 2020.

Ecco parliamo di risultati eccezionali.

Basti pensare che tra gli aderenti alla Srr Trapani Sud, Salemi e’ al primo posto in assoluto e secondo tra i 24 comuni della provincia, dietro a Pantelleria. Da qui il premio dalla Regione Siciliana.



"Si tratta di un riconoscimento che ci rende orgogliosi e che condividiamo con tutti i cittadini di Salemi, veri protagonisti di un forte cambio di passo nella gestione dei rifiuti – ha sottolineato Domenico Venuti.

Ma il neo segretario provinciale del Pd, Venuti, sa che deve guardare avanti e che dietro l’angolo si nascondo mille insidie. A cominciare dagli impianti in cui conferire la raccolta dell’organico.

La chiusura di quello di Siculiana, potrebbe essere il primo campanello d’allarme.

Occorre pensarci subito, sembra dire il sindaco di Salemi. "Nonostante le difficoltà nel reperimento degli impianti in cui conferire la raccolta dell'organico, elementi fondamentali per una completa chiusura del ciclo dei rifiuti, siamo riusciti a raggiungere degli ottimi risultati concretamente visibili con un abbassamento del costo del servizio per i cittadini. Ma tutto questo non basta, perché non ci si può accontentare - dice Venuti -. La Regione metta i comuni nelle condizioni di potere migliorare ulteriormente queste percentuali fornendo gli impianti in cui conferire i rifiuti".

Appello destinato a rimanere inascoltato e disatteso?

Franco Ciro Lo Re