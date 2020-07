Custonaci, il ricordo di Borsellino con la maratona digitale del Centro Studi Dino Grammatico

21/07/2020 21:52:00

Anche questo anno il «Centro Studi Dino Grammatico – Istituto per la Cultura della Legalità» ha celebrato la tradizionale manifestazione dal titolo «In memoria di Paolo» per ricordare il Giudice Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.

Viste le particolari esigenze dettate dalla pandemia in corso, è stata organizzata una commemorazione virtuale ovvero una «Maratona Digitale» in diretta sulla pagina Facebook della associazione. che ha ospitato interventi di importanti personalità (Magistrati, rappresentanti delle Istituzioni, vittime di mafia, giornalisti, etc..) impegnate quotidianamente nel contrasto a «cosa nostra» e loro video messaggi.

L’incipit del video commemorativo ha inizio con l’intervento dell’11 dicembre 1995 dell’On. Dino Grammatico che riporta le parole del Giudice Borsellino: “La via obbligata per la rimozione delle cause che costituiscono la forza di Cosa Nostra, passa attraverso la restituzione della fiducia nella pubblica amministrazione”.

Seguono gli interventi di: Fabrizio Fonte - Presidente Centro Studi Dino Grammatico; Enzo Guidotto – Presidente dell’Associazione Antiracket e Antiusura di Trapani Umberto Balistreri – Presidente I.S.S.P.E.; Bruno Molea- presidente AiCS Associazione Italiana Cultura Sport Fulvia Toscano –Direttore artistico del Festival Naxos Legge Leonardo Agueci - già Procuratore Aggiunto Tribunale di Palermo; Alessandra Turrisi – Giornalista

Fabio Granata – Presidente Art 9 Siciliani per Cultura Tina Montinaro – Presidente Associazione Quarto Savona 15; Davide Gentile – Presidente Forum XIX Luglio Valentina Pipitone – Responsabile culturale centro studi Dino Grammatico; Attilio Bolzoni – Giornalista; Maria Concetta Marino – Animatrice culturale – Insegnante Claudia Loi – Sorella di Emanuela Loi Antonio Ingroia – Ex Magistrato; Pietro Maria Fragnelli – Vescovo di Trapani; Salvatore Borsellino – Fratello di Paolo. Qui il video: