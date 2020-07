Marsala, in via Sirtori reclusi in casa per la presenza di blatte enormi

21/07/2020 17:52:00

Blatte enormi e indisturbate che costringono a rimanere chiusi in casa. Accade a Marsala, in via Sirtori.

"A causa di blatte enormi, siamo costretti a rimanere dentro le nostre mura - ci racconta la nostra lettrice, la signora Alagna -. Io abito in via Sirtori, e da tempo sono reclusa in casa. Prima che faccia buio sono costretta a chiudere tutto, altrimenti le blatte entrano dentro. Non posso prendere una boccata d'aria sul balcone perché camminano sui muri e sui marciapiedi".

La signora ci dice di non potere stendere i panni e che da tre anni aspetta che il Comune o chi di dovere facciano la disinfettazione della strada. "Un vero schifo" - conclude amaramente la signora Alagna.