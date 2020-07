Trapani, torna la luce in viale delle Sirene

21/07/2020 10:05:00

Torna l'illuminazione in viale Delle Sirene a Trapai.

"Da ieri sera, come promesso - dichiarano il sindaco Tranchida e l’assessore ai Lavori Pubblici Dario Safina - viale delle Sirene è tornato ad illuminare le passeggiate dei trapanesi e dei turisti. Un luogo suggestivo, che abbiamo trovato da troppi anni abbandonato, torna ad essere fruibile in sicurezza e presto, grazie alla fattiva collaborazione tra l’amministrazione e i cittadini (comitato Erytros) sarà ulteriormente abbellito con piante ornamentali".Inoltre, è stato depositato il progetto per la realizzazione della nuova scala del Bastione Imperiale, pertanto - dopo l’approvazione della soprintendenza - sarà bandita la gara per la realizzazione dell' opera. "In questo modo, come concordato in sede di maggioranza consiliare e di governo, purtroppo non raccogliendo il voto favorevole dell’opposizione - rileva Tranchida - sul piano triennale, il viale delle Sirene, il viale San Liberale ed il Bastione Imperiale torneranno a costituire un unicum dal valore storico e culturale inestimabile".