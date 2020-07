Coronavirus: due nuovi casi in Sicilia, attenzione per tre focolai 

22/07/2020 06:00:00

Due nuovi positivi in Sicilia nelle ultime 24 ore su 2.653 tamponi effettuati. Si tratta di una donna di origine straniera al nono mese di gravidanza ricoverata all'ospedale Cervello di Palermo e una persona di Catania. Salgono così a 3.146 in totale le persone che hanno contratto il Coronavirus sull'Isola.

I tre focolai a Catania - L'assessore regionale alla Salute Ruggero Razza ieri ha fatto il punto della situazione sul fronte del Coronavirus in Sicilia e in particolare nel catanese dove sono scoppiati tre focolai. Sono, infatti, 21 positivi e 113 cittadini in isolamento domiciliare a causa di questi focolai che, l'assessore Razza ha detto è stato possibile scoprire attraverso l’applicazione di un protocollo regionale con i tamponi pre ricovero in ospedale.

Il cluster del quartiere Cibali, con quattro positivi all'interno di un unico nucleo familiare ora in isolamento è stato scoperto a causa di una frattura e il coonsieguente tampone in ospedale. “Nel territorio di Misterbianco – spiega l’assessore Ruggero Razza – si è evidenziato un cluster famigliare, un piccolo focolaio costruito attorno a contatti interpersonali nati all’interno dello stesso nucleo e poi esteso ai diretti interlocutori delle persone che si sono rivelate positive”. In totale sono 8 i positivi, due dei quali già guariti, di questi 4 sono residenti a Misterbianco e due a Pedara. “Sulla città e la provincia di Catania abbiamo 21 positivi, 6 riconducibili al cluster di Misterbianco, 8 a quello che si è sviluppato nella periferia cittadina - dice Razza - ”.

L'allarme lanciato da Razza: "Troppa rilassatezza" - “C’è troppa rilassatezza – afferma l’assessore alla Sanità – si ha come la percezione che il tema non esista più ma la possibilità di contagio resta alta. Questo deve indurre tutti i cittadini ad adottare tutti i comportamenti che sono ritenuti indispensabili per ridurre il rischio dei contagi”.

La situazione nel trapanese - Sempre tre i casi di Coronavirus in provincia di Trapani. Due a Marsala e uno a Mazara del Vallo. Dall'inizio della epidemia, l'Asp comunica di aver effettuato in totale 18.977 tamponi, mentre sono 9.372 i test sierologici su personale sanitario. In totale sono 134 le persone ammalate e di queste 126 guarite e dimesse, 5 decedute e tre i positivi attuali.

Spiagge libere, la Sicilia investe 2,5 milioni - Un investimento da 2,5 milioni di euro per attrezzare le spiagge libere di 126 Comuni siciliani con misure per favorire il distanziamento interpersonale e scongiurare il contagio fra i bagnanti. E' quanto deliberato dal governo Musumeci, nell'ambito di misure anti-Covid 19 e del contestuale rilancio delle attività turistico-ricreative nell'Isola. L'atto, proposto dagli assessorati all'Ambiente e alla Salute e che prevede la collaborazione dell'Anci Sicilia (come è noto spetta istituzionalmente ai Comuni un servizio di vigilanza con presenza di bagnini di salvataggio e vigilanza ), punta a dare un nuovo look alle spiagge pubbliche dotandole di nuovi servizi e dei protocolli necessari per evitare il contagio anche durante le ore di relax.

Nelle spiagge libere siciliane, oltre alla fornitura di dpi per il personale addetto all'assistenza dei bagnanti, faranno così la loro comparsa i kit di sanificazione, una cartellonistica informativa con tutte le norme anti contagio, ma anche i segnaposto per aiutare a rispettare la distanza tra gli ombrelloni. Ma c'è di più: tra i nuovi servizi, infatti, sono previsti i percorsi dedicati all'accessibilità al mare per i diversamente abili, la videosorveglianza e l'implemento dei controlli delle spiagge da parte della polizia locale mediante un fondo che verrà destinato all'integrazione oraria.

Il progetto è finanziato attraverso le risorse della Protezione civile siciliana previste per l'emergenza Coronavirus; le attività, infatti, prevedono anche il coinvolgimento attivo dei volontari del dipartimento regionale e prenderanno il via a breve.

“Impegno preso e mantenuto – dice l'assessore regionale all'Ambiente, Toto Cordaro - anche con riferimento al contributo economico ai Comuni costieri della Sicilia per la gestione delle spiagge libere in tempo di Covid. Abbiamo operato con l'Anci regionale, consapevoli della centralità del ruolo della Regione e della serietà delle azioni che ha portato e continuare a portare avanti il governo Musumeci nell'interesse esclusivo dei siciliani”.

I numeri - Cala ancora il numero dei nuovi contagiati da coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia: secondo i dati del ministero della Salute sono 129, a fronte dei 190 di ieri. Le nuove vittime sono invece 15, per un numero complessivo di 35.073 decessi. I casi totali salgono a 244.752. Gli attualmente positivi sono ora 12.248 (-156), i guariti 197.431 (+269). I tamponi effettuati sono stati 43.110.

I nuovi positivi per il Covid sono 34 in Lombardia, 22 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 12 in Liguria, le altre regioni hanno incrementi a una sola cifra, tranne Puglia, Sardegna, Calabria, Valle d'Aosta Molise e Basilicata che non registrano alcun nuovo caso. I pazienti in terapia intensiva sono 49, due in più rispetto a ieri, i ricoverati con sintomi sono 732 (-13), quelli in isolamento domiciliare sono 11.467 (-181).