Alcamo: firmato l'accordo tra Comune, Tribunale e Asp per gli sportelli di prossimità

23/07/2020 14:00:00

Stamattina presso i locali del Tribunale di Trapani è stato siglato un Protocollo d’Intesa fra il Comune di Alcamo, l’ASP ed il Tribunale, promotore dell’iniziativa, per l’individuazione degli sportelli di prossimità volti a garantire la presenza sul territorio di punti di contatto e accesso al sistema giudiziario.

Hanno sottoscritto il Protocollo, il Presidente del Tribunale, Andrea Genna, il Sindaco di Alcamo, Domenico Surdi e il Direttore Generale FF dell’ASP di Trapani, Gioacchino Oddo.

Dichiara il Sindaco Surdi “abbiamo accolto la richiesta del Presidente del Tribunale - che ringrazio per l’iniziativa - di promuovere la semplificazione dell’accesso dei cittadini ed in particolare di soggetti in condizione di vulnerabilità alla giustizia, collaborando alla realizzazione degli sportelli di prossimità sul territorio. Attraverso la sinergia fra gli Enti Locali coinvolti ed il Tribunale auspichiamo sia possibile offrire all’utenza più fragile un supporto per l’accesso ai servizi ed alle informazioni del Tribunale, anche aiutandoli per la presentazione delle istanze etc.”

Mentre il Direttore Generale F.F. dell’ASP di Trapani, Gioacchino Oddo asserisce “la possibilità di garantire la presenza di punti di accesso al sistema giudiziario sul territorio trapanese attraverso gli sportelli di prossimità è finalizzata al rafforzamento della collaborazione con tutti i protagonisti coinvolti in questo progetto che punta a delocalizzare alcune funzioni e avvicinarsi agli utenti. Il riconoscimento del paziente come persona, con particolare riferimento ai soggetti fragili o in difficoltà, facendo perno sulla dignità personale, è uno degli obiettivi prioritari di questa direzione strategica”.

PREVENZIONE E MONITORAGGIO INCENDI MONTE BONIFATO - Ieri mattina si è tenuta una video conferenza riguardante l’attività di prevenzione incendi riguardante la Riserva naturale Orientata Monte Bonifato.

Alla video conferenza hanno preso parte gli Enti preposti ed invitati dal Sindaco di Alcamo: per il Libero Consorzio Comunale di Trapani il dott. Fiorentino, per l’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani il dott. Cardile, per il Dirigente del Servizio Provinciale Dipartimento Regionale Servizio Rurale e Territorio il dott. Giarrizzo, per il comando di Polizia Municipale di Alcamo il dott. Fazio, per l’Ufficio di Protezione Civile, Salvatore Campanella, per la Prefettura di Trapani la dott.ssa Marina Trafficante.

Dichiara il Sindaco Domenico Surdi: “la prevenzione ed il controllo della nostra riserva sono già da mesi all’ordine del giorno della nostra attività e di tutti gli altri Enti ed autorità competenti sotto la direzione della Prefettura che ringrazio per l’immediato intervento e l’attività di coordinamento che sta svolgendo”.



È emerso che ad oggi i controlli relativi alla pulizia dei terreni hanno dato buon esito: su 150 particelle controllate solo alcune non erano in regola e i proprietari sono stati sanzionati; si è riscontrata buona collaborazione da parte dei proprietari dei terreni privati.

La pulizia delle linee parafuoco è stata effettuata ed è in corso di completamento: appena ultimata si farà la parziale pulitura delle stradelle e dei sentieri.

Ancora il Sindaco: “abbiamo potenziato i controlli e l’attività di monitoraggio con il nostro Corpo di Polizia Municipale e le associazioni di protezione civile del territorio, soprattutto nelle giornate maggiormente a rischio”.

Ancora durante la videoconferenza il Sindaco ha chiesto all’ente gestore una maggiore pulizia dell’area picnic che, in questo periodo, potrebbe essere utilizzata dai cittadini.