Elezioni a Marsala. Oggi l'annuncio di Di Girolamo. Attesa per la sentenza Adamo

23/07/2020 06:00:00

Oggi si chiude il cerchio delle candidature a sindaco di Marsala.

Il dado è tratto e senza alcun tipo di sorpresa il sindaco uscente Alberto Di Girolamo dovrebbe ufficializzare la sua candidatura per amministrare la città nei futuri cinque anni.



La compagine assessoriale, che ha governato insieme a lui fino ad adesso, dovrebbe compattamente sostenere questa candidatura, gli assessori Rino Passalacqua e Clara Ruggieri hanno allestito una lista e sono pronti a scendere in campo direttamente per trainarle.

Lista pronta quella della consigliera Linda Licari, rumors di Palazzo VII Aprile indicano i candidati in quella lista molto forti. A sostegno del Primo Cittadino altri consiglieri comunali, i fedelissimi Calogero Ferreri, Federica Meo, Luana Alagna, Mario Rodriquez.

Pare che della partita farà parte anche il consigliere del Pd Angelo Di Girolamo, tanti gli scontri che sono stati consumati tra lui e l’amministrazione uscente ma dall’area dem il consigliere non si vuole allontanare, molto vicino peraltro al deputato regionale Peppino Lupo.

Il Pd discute ancora al suo interno cosa sia meglio fare ma, a parte pochi dissidenti, in molti convogliano sulla candidatura di Di Girolamo, che ha anche incassato la settimana scorsa il sostegno elettorale di Nicola Fici. Il ritorno del figliol prodigo che, da critico e discontinuo dell’attuale amministrazione tanto da avere partecipato per un anno intero ai tavoli di coalizione di Massimo Grillo, adesso è organico alla nuova campagna elettorale dem.





Tutti in campo, la campagna elettorale è partita ma molti sono ancora i nodi da sciogliere.

Il movimento regionale Attiva Sicilia, i cui coordinatori marsalesi sono gli ex grillini Stefano Rallo e Antonio Angileri, nella giornata di ieri hanno diramato un comunicato stampa ufficiale in cui dichiarano apertamente che la loro candidata è Andreana Patti, attuale assessore a Trapani.

Anche il movimento “Città Futura” con il consigliere Daniele Nuccio portavoce non ne fa più mistero: non ci sono alternative alla Patti.

Profilo indiscusso ma inavvertitamente, certamente in buona fede, nessuno si è accorto di avere bruciato le ali politiche alla Patti.

La smania della stessa di esserci a tutti i costi, e di avere qualcosa da dire all’interno del dibattito cittadino elettorale, ha fatto sì che la sua candidatura smembri quell’area di centrosinistra che vedrà consegnarsi la sconfitta.

Sia Attiva Sicilia che “Città Futura” chiedono unità sul fronte progressista attraverso il passo indietro del sindaco uscente per fare spazio alla Patti.

Lunedì sera è arrivato il video messaggio di Massimo Grillo, a cui va stretta la definizione di candidato di centrodestra, e tra le righe di quel video ha voluto rassicurare gli elettori sostenendo che sarà il sindaco di tutta la città, così come sarà il candidato di ogni cittadino che riterrà di partecipare attivamente a questa campagna elettorale attraverso la proposizione di idee.

Una idea di città, quella di Grillo, smart e dinamica, con dei tecnici e consulenti che godranno di retribuzione solo in base agli obiettivi raggiunti.

Non tira aria buona nel Movimento Cinque Stelle, il candidato sindaco Aldo Rodriquez non godrebbe dell’appoggio della deputata Piera Aiello che, secondo indiscrezioni, avrebbe deciso di appoggiare un altro candidato sindaco: Sebastiano Grasso.

E’ attesa per questo pomeriggio alle 15 la sentenza di assoluzione o di condanna per Giulia Adamo, che ha già fatto sapere che in ogni caso sarà candidata alla carica di sindaco.

Ad oggi i candidati sindaco sono: Massimo Grillo, Giulia Adamo, Sebastiano Grasso, Aldo Rodriuez, Mario Figlioli, Alberto Di Girolamo, Andreana Patti.

Al primo giro di boa, di metà agosto, ci sarà probabilmente una prima scrematura.