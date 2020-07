"Caserma degli orrori" a Piacenza, in carcere un carabiniere di Salemi

24/07/2020 10:21:00

C'è anche un carabiniere di Salemi, Daniele Spagnolo, trentenne, finito in carcere a Piacenza, assieme agli altri colleghi e accusati di torture, spaccio, e violenza nella caserma degli orrori (ne abbiamo parlato qui).

Sono quattro i siciliani coinvolti, tra cui il comandante della caserma Marco Orlando, maresciallo maggiore originario di Petralia Sottana, finito ai domiciliari.

Tra i militari coinvolti ci sono anche Marco Marra (finanziere con l’obbligo di firma, accusato di rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio) e Salvatore Cappellano (appuntato dei carabinieri finito in carcere), entrambi originari di Catania. Marra (classe 1989) è finanziere in forza al Nucleo cinofilo di Piacenza, mentre Cappellano (classe 1983) è appuntato scelto nella caserma Levante. A loro si aggiunge, come detto, il carabiniere Daniele Spagnolo (classe 1990), originario di Salemi.

Dalle carte del gip di Piacenza, Luca Milani, emergono episodi di violenza, spaccio, ma anche un’orgia in caserma.