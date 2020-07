Calatafimi Segesta, forestali al lavoro per la pulizia e la cura del verde pubblico

24/07/2020 10:00:00

A Calatafimi-Segesta avviati i lavori di manutenzione, cura e pulizia in diverse aree, parchi e giardini del comune con l’impiego del personale forestale del Dipartimento sviluppo rurale della Regione Siciliana. Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Antonino Accardo aveva avanzato un’istanza al Servizio per il territorio di Trapani dell’Assessorato regionale all’Agricoltura per l’utilizzo degli operai forestali.

“Con un progetto redatto dall’architetto del comune Francesco Scandariato – afferma l’Assessore al verde pubblico Aurelia Marchese – possiamo intervenire con il supporto del personale forestale per la pulizia e la cura di diverse aree. Ringrazio gli uffici regionali e l’architetto Giuseppe Augusta per la tempestività con la quale hanno dato seguito alla nostra richiesta. I lavori – prosegue Marchese – interesseranno il parco urbano, le aree delle scuole, il parco del castello Eufemio, il parco Peppino Impastato e l’area retrostante la piazza Nicolò Mazzara”.

La collaborazione tra il comune di Calatafimi-Segesta e l’Assessorato regionale all’Agricoltura viene sottolineata da Eleonora Lo Curto, deputato trapanese e capogruppo Udc all’Assemblea regionale siciliana. “Ho seguito l’iter per dare piena applicazione ad una legge regionale (L.R. 9/2013) – afferma Eleonora Lo Curto - che prevede l’impiego dei forestali per la cura delle aree di verde pubblico nei comuni. La solerzia del comune di Calatafimi-Segesta è stata essenziale per individuare i siti su cui gli operai forestali stanno intervenendo. Grazie a questi lavori – conclude Lo Curto – la città turistica potrà essere ancor più accogliente durante la stagione estiva”.