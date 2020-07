Rischio incendi. A Valderice droni in campo per controllare il territorio

25/07/2020 04:05:00

E’ stato presentato a Valderice, il progetto “Vigilanza aerea con i droni”.

E' un progetto pilota che prevede in giornate di rischio incendi pericolosità alta con temperature elevate e forti venti, il controllo delle aree boschive, per un raggio massimo 5/8 km quadrati, che è il limite di controllo del drone, fuori dal centro abitato.

Il progetto ha avuto l’accettazione e la collaborazione dell'amministrazione comunale guidata dal sindaco Francesco Stabile. Si punta alla prevenzione degli incendi, monitorando il territorio dall’alto con i droni. Il progetto prevede in giornate di alto rischio la presenza di operatori droni forniti di droni professionali e operatori forniti di binocoli e radio trasmittenti, che si sposteranno in base alla provenienza dei venti in posti di controllo strategici.

I droni professionali sorvoleranno ad intervalli irregolari, dei quali, i droni rispetteranno tutte le normative vi enti in atto, il personale operatori Droni sono dei piloti riconosciuti dall’ENAC, Il progetto è stato predisposto dal circolo Legambiente Nautilus in maniera del tutto gratuita, i volontari controlleranno con binocoli e cannocchiali, e in caso di situazioni sospette allerteremo gli organi preposti e le immagini riprese dal drone saranno messe a disposizione alle forze dell’ordine. Erano presenti alla presentazione del Progetto tutte le massime autorità locali dal Sindaco Francesco Stabile, all'assessore alla protezione Civile di Valderice Giuseppe Cardella, l'assessore Giuseppe Martinico, il dirigente provinciale del Dipartimento sviluppo rurale di Trapani Giuseppe Giarrizzo, Francesco Trapani dirigente Ispettorato foreste, Giacomo Coppola, consulente per l’ antincendio e del patrimonio boschivo per il Comune di Erice.

Durante la presentazione si sono eseguite delle dimostrazioni dei droni in volo a cura dell’operatore SAPR esperto Roberto Guarano. Il sindaco Stabile si auspica che questo Progetto possa fare da prevenzione e tutelare le nostre aree verdi, come la pineta comunale, il parco urbano di Misericordia e tutte le vallate. L'assessore Giuseppe Cardella è stato il primo a sposare l’idea e la validità di questo progetto, ha voluto sentitamente ringraziarci .