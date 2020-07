Coronavirus, positiva una donna a Marsala. Un'altra si è negativizzata

26/07/2020 22:24:00

C'è un nuovo caso positivo nel trapanese. Si tratta di una donna marsalese che, dopo aver fatto il tampone è risultata positiva al Covid-19.

Nella giornata del nuovo contagio, c'è pero una buona notizia, una delle due donne marsalesi, che da tempo era positiva, ha avuto conferma dall'Asp di essere finalmente negativizzata. Riepilogando, sono quattro i positivi in provincia di Trapani.

Ci sono due donne positive a Marsala, un uomo a Mazara del Vallo e poi la donna residente ad Alcamo, ma che si trova ricoverata a Palermo, in attesa di negativizzazione, dopo aver partorito nei giorni scorsi. In totale i contagiati in provincia di Trapani sono 136, di cui 5 deceduti, 4 ancora positivi e 127 guariti.