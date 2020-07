Marsala, ancora migranti in fuga dalla quarantena nel centro di via Mazara

27/07/2020 11:53:00

Ancora migranti in fuga da un centro di accoglienza di Marsala. Tra sabato e domenica sono scappati in 15 virca, arrampicandosi addirittura sulla canna fumaria dello stabile. Ma nei giorni scorsi ci sono state altre fughe.



I profughi ospiti nella struttura devono osservare il periodo di quarantena obbligatorio. Non sappiamo al momento se i profughi fuggiti abbiano completato il periodo di quarantena.



Dalla Questura ci dicono che sono persone in “isolamento fiduciario”, senza alcun provvedimento restrittivo. Sono comunque tutti con tampone negativo, ma che devono in ogni caso scontare un periodo di quarantena. Nelle ultime settimane sono una trentina le persone che si sono allontanate, riferiscono dalla Questura, e alcune di queste sono state rintracciate.



Certo è che la situazione sta creando tante preoccupazioni soprattutto ai residenti della zona. Preoccupazioni per una questione di ordine pubblico e di carattere sanitario. "La struttura non è idonea a questo genere di situazioni, le persone riescono a scappare facilmente. In più la notte ci sono sempre schiamazzi", ci segnalano gli abitanti della zona che hanno intenzione anche di presentare una denuncia.



La struttura è costantemente presidiata dalla Polizia, ma nonostante questo i migranti riescono a scappare spesso nottetempo e dileguarsi nelle campagne vicine. Nei giorni scorsi, ad esempio, è stato pubblicato sui social un video in cui si vedono le persone scappare.