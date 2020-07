Marsala, completato il ripristino dei marciapiedi di via Del Fante

28/07/2020 20:10:00

A Marsala sono stati completati i lavori di ripristino dei marciapiedi di via Del Fante, in prossimità del nuovo Palazzo di Giustizia di Marsala.

Si tratta del completamento dell'intervento che, lo scorso anno, aveva coinciso con l'inaugurazione della nuova sede del Tribunale. Poi, i tre mesi di ferma per l'emergenza coronavirus hanno causato il rinvio dei lavori allo scorso Maggio.

Il tratto interessato sui cui si è da ultimo intervenuti è quello che dalla Cantina Pellegrino si estende fino all’incrocio con via Alcide De Gasperi. Anche qui, i marciapiedi erano sconnessi e stretti rendendo pericoloso il camminamento e, talvolta, costringendo i pedoni a calpestare la sede viaria.



Lavori lungo la linea ferroviaria - L'Ente Ferrovie dello Stato, direzione territoriale di Palermo, ha comunicato al Comune di Marsala l'esecuzione di alcuni lavori urgenti - sia in questa settimana che nella prossima - lungo la linea ferrata del territorio. Sempre su richiesta del suddetto Ente, pertanto, il Comando della Polizia Municipale ha disposto la chiusura alla circolazione veicolare di alcuni attraversamenti di passaggio a livello, nelle giornate e negli orari che qui si riportano. In particolare:

- dalla notte tra il 27/28 Luglio alla notte tra il 31 Luglio/1 Agosto - limitatamente dalle ore 22.00 alle ore 6.00 - nonchè nella giornata del 31 Luglio dalle ore 8.00 alle ore 17.00, la chiusura al traffico riguarderà i passaggi a livello di c.da Spagnola (di fronte parcheggio comunale, vicino chiesa), c.da Dammusello (strada interna per il “Club Tennis”), via Grotta del Toro, via Girolamo Italia (chiesa dell'Itria);

- dalla notte tra il 27/28 Luglio alla notte tra 31 Luglio/1 Agosto, dalla notte tra il 3/4 Agosto alla notte tra il 7/8 Agosto - limitatamente dalle ore 22:00 alle ore 6:00, nonché nelle giornate del 31 Luglio e del 7 Agosto dalle ore 8:00 alle ore 17:00, la chiusura alla circolazione riguarderà il passaggio a livello di c.da Spagnola (quello interno, compreso tra la chiesa e l'incrocio per Mozia). Sarà compito dell'Ente Ferrovie dello Stato apporre la relativa segnaletica e le indicazioni di percorsi alternativi.