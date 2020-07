Trapani. Ztl, che caos. E spunta una nuova ordinanza

28/07/2020 06:00:00

Tutte le sere, dalle 19,30 alle 20,30, gli abitanti del centro storico di Trapani incrociano le dita, sperando che non si verifichi alcuna situazione di emergenza.



Se la speranza dovesse diventare vana, allora sì che sarebbe un grosso problema perché i mezzi di soccorso farebbero fatica a percorrere la via Ammiraglio Staiti e viale Regina Elena, dove puntualmente, da quando è entrata in vigore la nuova Ztl, si verifica una gigantesca fila di auto in entrata e in uscita dalla zona antica, complice verosimilmente l’arrivo degli aliscafi provenienti dalle isole minori.



Traffico in tilt, automobilisti fuori dai gangheri e residenti appestati dal gas di scarico dei mezzi in transito. Anzi, in fila. Perché auto, bus e pullman procedono a passo di lumaca. Un’ora di disagi. Poi la situazione ritorna lentamente alla normalità.

E mentre gli abitanti del centro storico si rodono il fegato, i ristoratori sorridono. Hanno più spazio per sistemare i loro tavolini. Del resto la nuova Ztl è stata realizzata per soddisfare le loro richieste di suolo pubblico e non come avviene in tutte le altre città d’Italia per rendere il territorio più vivibile. Alle 20,30 di ieri sera, in viale Regina Elena arriva un‘ambulanza con la sirena accesa. Il mezzo riesce a passare. Ormai ci sono poche auto la fase critica e cioè dalle 19,30 alle 20,30, è superata. Ma se l’allarme fosse scattato mezzora prima, la storia sarebbe stata diversa.



Frattanto, continuano a spuntare fuori come funghi le ordinanze “correttive”, sintomo evidente di uno stato confusionale di chi ha disegnato le nuova Zona a traffico limitato senza fare verosimilmente una attenta valutazione e quindi di volta in volta ci mette una pezza.



Ecco cosa prevede l’ultima ordinanza:

a) limitare alle giornate di venerdì , sabato e domenica, nonché dei festivi e prefestivi, l’efficacia delle Aree Pedonali, istituite nel centro storico della Città dalle ore 10,30 alle ore 15,00 e dalle ore 17,30 alle ore 02,30 a.m. e comunque, in via sperimentale e fino al 31/10/2020, onerando la Polizia Locale del rilascio delle eventuali autorizzazioni in ZTL comunque non in orari di maggiore affluenza pedonale;

b) incaricare la Polizia Locale ai fini del rilascio di autorizzazioni “straordinarie” all’interno dell’Area Pedonale, di valutare, di volta in volta, le comprovate necessità oltre le condizioni di sicurezza, anche ai fini di assicurare le celebrazioni dei riti funebri, matrimoni e cerimonie riconducibili alle tradizioni locali;

c) autorizzare la circolazione con breve fermata ai titolari di attività che effettuano in Z.T.L. consegne a domicilio di beni non alimentari ed alimentari, a maggior ragione ad infermi e/o a residenti in avanzata età, esponendo oltre all’autorizzazione rilasciata dalla Polizia Locale anche il disco orario indicante l’orario di inizio della breve fermata nel luogo di consegna; Ordinanza n. 113 del 27/07/2020 pag. 3/5 copia informatica per consultazione

d) autorizzare la sosta sul Lungomare Dante Alighieri lato sud dove vige il divieto di sosta con rimozione h 24 come segue: -viene confermato il predetto divieto solamente dalle ore 19,30 alle ore 2,30, escludendo da tale divieto gli stalli insistenti per favorire la sosta dei veicoli muniti di contrassegno H e a due ruote; -Viene autorizzata altresì,la sosta, in deroga al divieto di sosta con rimozione, per soli veicoli a due ruote e quadricicli leggeri,nella rientranza stradale, nel tratto sud del Lungomare Dante Alighieri, prossimo all’incrocio con via Mura di Tramontana;

e) autorizzare il personale della Polizia Locale in servizio all’adozione di tutti i provvedimenti utili a ripristinare la sicurezza viaria, anche in deroga alle vigenti OO. S S. nella fase di chiusura alla circolazione di Corso Vittorio Emanuele, di condizioni di grave nocumento alla sicurezza della viabilità generale, con possibili blocchi stradali sul versante sud e portuale, in grave pregiudizio anche per l’intervento dei mezzi di soccorso;

f) estendere al 20 agosto 2020, la data utile per i rinnovi delle autorizzazioni di accesso alla Z.T.L. , per cui si ritiene in atto sufficiente l’esposizione della vecchia autorizzazione sul cruscotto lato guida del veicolo, unitamente alla richiesta di rinnovo protocollata o comunque trasmessa alla Polizia Municipale;

g) limitatamente alle sole giornate di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, autorizzare il personale in servizio della Polizia Municipale, di valutare - previa verifica puntuale della permanenza effettiva di utenza pedonale e della correlata fruizione negli esercizi locali e con avviso agli stessi esercenti -, l’opportunità di riaprire la circolazione ordinaria, non prima delle ore 01,00 ,contestualmente significando ad ATM la sospensione del programmato servizio;

h) autorizzare la Polizia Locale al rilascio di pass presso i varchi presidiati al fine di consentire a cittadini di raggiungere le farmacie, anche in ore notturne, onerando i fruitori del pass di esporre tale autorizzazione provvisoria sul cruscotto lato guida, fino all’uscita dalla Z.T.L. impegnando il tratto di strada più breve; in assenza di operatori addetti al rilascio dei pass, s'intendono in deroga autorizzati al transito i cittadino utenti che effettuano preventivamente una tempestiva e puntuale segnalazione whatsapp al 3667791219 od al 3209187962, indicando cognome e nome, targa e mezzo utilizzato, con la motivazione "transito urgente per acquisto farmaci

i) integrare: - il punto d) dell’O.S. n. 110 del 20/07/2020 estendendo i benefici autorizzativi oltre ai residenti, dimoranti, proprietari di immobili con piena e materiale disponibilità in Z.T.L. a coloro che sono in possesso del primo veicolo od eventuali successivi, concessi in comodato d’uso esclusivo, previa produzione di autocertificazione bilaterale dei soggetti d’interesse, nei termini di legge; - il punto e) dell’O. S. n. 110/2020, estendendo il beneficio, con possibilità di abbonamento agevolato ad € 10,00 mensili per eventuali altri veicoli oltre il secondo, così come più chiaramente esplicitato al punto d) della stessa O.S. n. 110/2020; j) limitare la vigenza del divieto di sosta con rimozione in via C.A.Pepoli carreggiata sud, lato nord, dalle ore 19,30 alle ore 02,30;

l) onerare ATM e, per essa, il personale ausiliario del traffico od autista in servizio, a richiedere l'intervento della Polizia Municipale (previa intesa e preventiva comunicazione dei dispositivi cellulari degli addetti) per le incombenze non di propria competenza ma necessariamente correlate al corretto mantenimento della sicura viabilità e sosta. Conseguentemente e per quanto possibile, la Polizia Municipale e' onerata tempestivamente d'intervenire nonche' di estendere il servizio di rimozione con carro attrezzi, in danno dei trasgressori, anche in orari serali / notturni.