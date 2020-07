A 97 anni si è laureato a Palermo lo studente più anziano del mondo

29/07/2020 09:36:00

A 97 anni Giuseppe Paternò è il laureato più anziano del mondo ed è palermitano.

Paternò ha conseguito la laurea in studi storici con una tesi sui luoghi della città: luoghi storici, naturalmente, come palazzo Steri sede del Rettorato universitario, a Palermo.

Nato a Palermo nel 1923 in una famiglia povera di sette fratelli, iniziò a lavorare a sette anni, in una birreria prima, come fattorino dell’Utet dopo. A 31 anni prese il diploma da geometra per entrare nelle Ferrovie dello Stato. Si appassionò alla lettura e agli studi teologici, scrisse anche un libro sull’Antico Testamento. A 93 anni poi, la decisione di coronare il suo sogno, la laurea. E, dopo otto ore di studio al giorno per tre anni, con una media del 29,8, è diventato dottore in Scienze storiche e filosofiche. E non è finita. Paternò ha fatto sapere al rettore Fabrizio Micari di voler conseguire anche la laurea specialistica.