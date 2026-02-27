Sezioni
Cultura
27/02/2026 08:58:00

Misiliscemi, torna “Bagli Narranti”: sei incontri tra libri e bagli storici

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-02-2026/misiliscemi-torna-bagli-narranti-sei-incontri-tra-libri-e-bagli-storici-450.jpg

Prenderà il via il 6 marzo e si concluderà il 6 giugno la quarta edizione di “Bagli Narranti – Misiliscemi che legge”, la rassegna letteraria organizzata dall’Associazione “Misiliscemi”, presieduta da Milena Imbornone, in collaborazione con il Comune di Misiliscemi e con la partecipazione della Libreria del Corso, di Giunti al Punto di Trapani e della Mondadori di Marsala.

La manifestazione, inserita nella rete dei Festival e delle rassegne della provincia di Trapani, conferma la formula itinerante: sei appuntamenti ospitati nei bagli e nelle dimore storiche del territorio, con l’obiettivo di coniugare promozione della lettura e valorizzazione dei luoghi. L’iniziativa si svolge in collaborazione con la Pro Loco Misiliscemi APS e con l’UNPLI. Tutti gli incontri avranno inizio alle ore 18.

Il calendario parte il 6 marzo a Villa Immacolatella con Enrico Galiano, che presenterà “Quel posto che chiami casa”. Il 27 marzo, presso Baglio Elena, sarà la volta di Maria Teresa Coraci con “Venivamo da un sogno”. Il 10 aprile, all’Agriturismo Vultaggio, Anna Martano presenterà “Veli di zucchero, dolci e badie di Sicilia”, con un cooking show dello chef Rosy Napoli. Il 14 maggio, nuovamente a Baglio Elena, Nino De Vita presenterà “Noi ci ricorderemo”. Il 21 maggio, ancora all’Agriturismo Vultaggio, toccherà a Viola Ardone con “Tanta ancora vita”. La chiusura è prevista il 6 giugno al Baglio LiberaMeLiberaTutti con Alaa Faraj e il libro “Perché ero ragazzo”, con gli interventi della prof.ssa Alessandra Sciurba e di Giorgia Linardi.

A dialogare con gli autori sarà la giornalista Jana Cardinale; gli incontri saranno introdotti da Antonella Scaduto. La rassegna prevede inoltre la partecipazione di Francesco De Filippi con la rubrica “La domanda di Francesco”.

«La nostra Associazione è nata con l’obiettivo di promuovere la cultura nel territorio, ponendo al centro la lettura come strumento fondamentale di crescita personale e collettiva. Crediamo che leggere significhi allenare il pensiero critico e imparare a guardare la realtà con maggiore profondità. In un tempo segnato da ritmi sempre più frenetici, i libri ci offrono uno spazio di riflessione e confronto, permettendoci di apprezzare ciò che spesso sfugge nella quotidianità. Attraverso questi incontri vogliamo costruire occasioni di dialogo e partecipazione, convinti che la cultura sia uno strumento essenziale per rafforzare il senso di comunità», dichiara Milena Imbornone, presidente dell’Associazione Misiliscemi.

Per il sindaco Salvatore Tallarita, «“Bagli Narranti” rappresenta un momento di grande valore per la nostra comunità. Attraverso la cultura e la lettura rafforziamo il senso di appartenenza e promuoviamo l’identità del nostro territorio». L’assessora alla Cultura Barbara Mineo sottolinea invece che «la lettura è uno strumento fondamentale di dialogo e inclusione» e che la rassegna valorizza i luoghi simbolo trasformandoli in spazi vivi di confronto e partecipazione.

“Bagli Narranti” nasce con l’obiettivo di valorizzare il territorio di Misiliscemi attraverso la cultura, trasformando i bagli e le dimore storiche in luoghi di incontro e confronto, in cui la parola scritta diventa strumento di crescita collettiva e condivisione.

