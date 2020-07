Mazara, al via i progetti di utilità collettiva con 116 percettori di reddito di cittadinaza

29/07/2020 20:00:00

Il Distretto socio sanitario n. 53, di cui Mazara del Vallo è capofila, sarà uno dei primi in Sicilia ad avviare i progetti di utilità collettiva “Puc” che vedranno impegnati percettori di reddito di cittadinanza.



Sono 116 i percettori di reddito di cittadinanza mazaresi che saranno coinvolti nei progetti: la metà, già individuata dal Comune, ha avviato questa mattina le attività formative di sicurezza sul lavoro e sarà operativa nei prossimi giorni (presumibilmente la prima settimana di agosto dopo l’emissione da parte dell’Inail delle relative assicurazioni) mentre l’altra metà dovrà essere individuata dall’Ufficio di Collocamento.

Nel rispetto delle normative anti Covid, questa mattina i primi 58 soggetti che saranno coinvolti nei progetti di utilità collettiva hanno effettuato attività formative di sicurezza sul lavoro in due distinte classi entrambe coordinate dalla società Sic di Mazara del Vallo: con l’ing. Giacomo D’Annibale nell’auditorium Caruso e con l’ing. Dario Bonafede nella sala formativa “Filippo Basile” del Palazzo della Legalità.

“Oltre all’avvio della formazione e delle visite mediche dei soggetti coinvolti – dice l'assessore Billardello - abbiamo già attivato le procedure per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature da lavoro. I percettori di reddito di cittadinanza saranno impegnati per 15 ore settimanali in attività di pulizia e decoro sia nei litorali che in siti ambientali che all’interno di beni comunali".