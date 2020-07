Pontili dello Stagnone, Lo Curto: "C'è il via libera per i fondi stanziati dalla Regione"

30/07/2020 14:00:00

Qualche giorno fa sono iniziati i lavori di ripristino dei pontili e del solarium dello Stagnone.

Lavori che ha avviato il Libero Consorzio su sette, tra pontili e solarium, nell'attesa del via libera con la Legge di Stabilità del governo, per i fondi stanziati dalla Regione (100mila euro). Ora c'è la conferma: la somma messa a disposizione dalla Regione, può essere spesa. Lo comunica con una nota la deputata marsalese e capogruppo dell'Udc all'Ars Eleonora Lo Curto:

“Finalmente l’area dello Stagnone di Marsala può tornare fruibile grazie allo stanziamento di 100 mila euro che ho voluto fortemente ed è diventato esecutivo con il via libera del Consiglio dei Ministri alla legge di stabilità della Sicilia. La riqualificazione dei 9 pontili e del solarium è già partita in questi giorni con i primi lavori appaltati dal Libero consorzio di Trapani che ringrazio per la solerzia. Con i fondi regionali l’intera area tornerà ad essere un sito turistico di grande attrazione. Sono soddisfatta che si sia posta fine all’inerzia che non permetteva di poter godere di una meraviglia qual è la zona lagunare dello Stagnone, posto incantevole e ricco di fascino dove poter trascorrere suggestive giornate durante l’estate e fare sport acquatici anche tutto l’anno. Vorrei che a questa buona notizia sullo Stagnone seguisse anche lo start per la riqualificazione e la fruizione dell’area museale di Baglio Tumbarello. L’assessorato regionale alle Infrastrutture che ha manifestato la volontà di finanziare gli interventi attende ancora il progetto che deve redigere il comune di Marsala. Sono già trascorsi oltre tre mesi da quando ho voluto accendere i riflettori su Baglio Tumbarello, durante l’iter della legge finanziaria, e auspico che l’Amministrazione comunale di Marsala e la direzione del Polo Museale agiscano di concerto per rendere pienamente fruibile il sito, con l’annesso museo multimediale, che durante la stagione estiva diventa il luogo degli eventi della rassegna “Agorai del Mare”. La campagna elettorale in corso a Marsala non deve distrarre nessuno, nemmeno il sindaco, dagli impegni che, davanti alla disponibilità dell’assessore regionale Marco Falcone, diventano cogenti per riattivare pienamente il sito”.