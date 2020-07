 Fly Volley Marsala: conferma per l'opposto Diana Spanò, arriva la centrale Arianna Titone

30/07/2020 11:03:00

Nemmeno la calura estiva riesce a fermare le attività della A29 Fly Volley Marsala. Con due splendide operazioni di mercato il Presidente Roberto Marino si assicura, per il secondo anno consecutivo, le prestazioni sportive dell'opposto Diana Spano' trascinatrice dell'attacco Biancoazzurro nella splendida stagione appena trascorsa ed il nuovo ingresso della centrale Marsalese Arianna Titone, in forza negli ultimi due anni, in serie C nel Sant'Agata Volley. Altro splendido prodotto dei vivai pallavolistici Marsalesi, nel 2013 Arianna ha esordito in B1 a soli 16 anni.

"Sono contentissima di vestire ancora una volta la maglia Fly e di calcare nuovamente i campi della B2 - dichiara Diana Spano' - La voglia di ricominciare è tanta, soprattutto dopo la brusca interruzione della stagione passata. Ringrazio tutta la società per l’interesse e l’affetto dimostratomi, spero di esserne all’altezza. Grazie anche al Mister che sin da subito ha insistito per la mia riconferma, con lui si è creato un bel rapporto di fiducia e stima. Non vedo l’ora di iniziare, allenarmi con le mie vecchie compagne e conoscere quelle nuove!!

“Sono contenta di tornare a giocare per la mia città - dichiara Arianna Titone - Sono grata alla società Fly Volley ed allo staff tecnico e dirigenziale per aver creduto in me. Sono entusiasta di poter giocare con mie amiche e di respirare l’aria di casa, certa che sarà un anno ricco di soddisfazioni!”